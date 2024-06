Nach dem Unfall: Zara besucht ihre Mutter Prinzessin Anne

Am vergangenen Sonntag wurde Prinzessin Anne (73) nach einem Unfall mit einem Pferd ins Southmead Hospital im englischen Bristol eingeliefert. Nachdem zunächst nur von leichten Verletzungen die Rede war, ist inzwischen bekannt, dass die Schwester von König Charles (75) eine Gehirnerschütterung erlitten hat – einige Medien sprachen sogar von einem Gedächtnisverlust. Ihre Liebsten sind in der Zeit ihrer Genesung an Annes Seite – schon zwei Tage nach dem Unfall besuchte ihre Tochter Zara Tindall (43) die Prinzessin im Krankenhaus! Daily Mail teilt nun Aufnahmen, auf denen die Reitsportlerin in lässige, abgeschnittene Jeansshorts und ein passendes Denim-Hemd gekleidet das Krankenhaus, in dem ihre Mutter behandelt wird, verlässt und in ein Auto steigt.

Zunächst wirkt Zara etwas nachdenklich – als sie die Kameras erblickt, schenkt sie den Fotografen aber ein Lächeln und winkt ihnen sogar zu. Auf die Frage einer Reporterin nach einem Update zum Gesundheitszustand ihrer Mutter geht die 43-Jährige aber nicht ein. Diese Reaktion sollte aber wohl kein Grund zur Sorge sein: Nur wenige Stunden zuvor stattete Annes Ehemann Timothy Laurence (69) seiner Liebsten einen Besuch ab und verkündete anschließend freudige Nachrichten. Laut Us Weekly verriet er den Reportern vor Ort: "Es geht ihr gut – langsam, aber sicher".

Mit den erschreckenden Nachrichten über den Unfall ist die 73-jährige Tochter von Queen Elizabeth II. (✝96) nun schon das dritte Sorgenkind des britischen Königshauses. Sowohl ihr älterer Bruder Charles als auch dessen Schwiegertochter, Prinzessin Kate (42), befinden sich aktuell aufgrund ihrer Krebserkrankungen in ärztlicher Behandlung.

Zara Tindall in Cheltenham, November 2023

Prinzessin Anne im Juni 2024

