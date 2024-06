Nach Unfall mit Pferd: So geht es verletzter Prinzessin Anne

Prinzessin Anne (73) jagte den Royal-Fans am Montag einen gehörigen Schrecken ein: Die Schwester von König Charles (75) war am vergangenen Wochenende in einen Unfall mit einem Pferd verwickelt. Daraufhin wurde sie per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus in Bristol gebracht. Vor der Klinik widmet sich ihr Ehemann Timothy Laurence (69) nun den Reportern und verkündet freudige Nachrichten: Die Adelige erholt sich! "Es geht ihr gut – langsam, aber sicher", beschwichtigt er laut Us Weekly. Zudem spricht er seine Dankbarkeit aus: "Wir sind beide dem Ärzteteam und dem Krankenhauspersonal für ihre fachkundige Betreuung zutiefst dankbar und den Rettungskräften, die am Unfallort so wunderbar waren."

Die Darstellung des Admirals deckt sich mit dem, was der Buckingham Palace bereits nach dem Unfall schilderte. Anne sei "vorsorglich zur Beobachtung im Krankenhaus" und werde sich "voraussichtlich schnell und vollständig erholen", hieß es laut The Telegraph. Genaue Details zu dem Unfall sind bislang nicht bekannt. Es wurde jedoch berichtet, dass die 73-Jährige aufgrund einer Gehirnerschütterung an Gedächtnisverlust leidet.

Augenzeugen schilderten gegenüber The Telegraph, dass der Rettungshubschrauber am Sonntagabend gegen 21:15 Uhr auf dem Gatcombe Anwesen gelandet sei. Kurz darauf sei er mit der verletzten Anne und Timothy an Bord nach Bristol geflogen. Ihre Kinder Zara Tindall (43) und Peter Phillips (46) seien zu dem Zeitpunkt ebenfalls vor Ort gewesen.

Prinzessin Anne und Timothy Laurence im Juni 2024

Prinzessin Anne bei Trooping the Colour 2024

