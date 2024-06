Oben ohne: Katy Perry präsentiert ihre krassen Bauchmuskeln!

Katy Perry (39) sorgte am Mittwoch bei der Balenciaga-Show in Paris für Aufsehen, als sie in einem sexy Outfit erschien. Die Sängerin, die in letzter Zeit durch ihr neues, schlankeres Erscheinungsbild Schlagzeilen macht, verzichtete auf einen BH und trug obenrum lediglich eine schwarze Pelzjacke, die nur das Nötigste verdeckte. Dazu kombinierte sie eine schwarze, leicht durchsichtige und löchrige Strumpfhose. Auf den Fotos, die Daily Mail vorliegen, stechen vor allem ihre durchtrainierten Bauchmuskeln ins Auge. Die "Dark Horse"-Interpretin, die sich in der französischen Hauptstadt derzeit inmitten der Haute Couture Fashion Week bewegt, mischte sich unter andere Modegrößen wie Nicole Kidman (57) und Anna Wintour (74).

Katy überrascht in letzter Zeit immer wieder mit auffälligen Outfits. Am Dienstag zog sie mit einer Bikerjacke, die ein aufgemaltes Dekolleté zeigte, alle Blicke auf sich. Am Montag präsentierte sie ein wildes kirschfarbenes Denim-Outfit mit einem geschnürten Oberteil und langem Rock, das mit Löchern übersät war. Ihren gewagtesten Look enthüllte sie jedoch Sonntagabend bei der Vogue World, als sie in einem geometrischen Cut-Out-Kleid über den berühmten Place Vendôme lief.

Die jüngsten Veränderungen in Katys Figur brachten Spekulationen über die Verwendung des Gewichtsverlust-Mittels Ozempic mit sich, die jedoch schnell dementiert wurden. Ein Insider erklärte, dass Katys neue Figur auf die Übernahme der Diät- und Trainingsroutine ihres Verlobten Orlando Bloom (47) zurückzuführen sei. Das Paar ernähre sich mittlerweile gesünder und verzichte auf verarbeitete Lebensmittel. Die Disziplin zahlt sich aus: "Sie sieht unglaublich aus, weil sie sich an die neue Routine hält", fügte die Quelle hinzu. Die beiden scheinen in Sachen Fitness also bestens zu harmonieren.

Doch nicht nur bezüglich ihrer Fitnessroutine sind sich der Schauspieler und seine Liebste anscheinend einig: Auch sonst scheint es bei den Turteltauben rundzulaufen. Seit 2016 gehen sie gemeinsam durchs Leben, rund drei Jahre später stellte Orlando seiner Liebsten die Frage aller Fragen. 2020 durften sie sich außerdem über die Geburt ihres ersten gemeinsamen Kindes freuen. Nach fünf Jahren als verlobtes Paar wollen sie wohl bald Nägel mit Köpfen machen und endlich vor den Traualtar treten. "Sie hoffen, die Dinge bis zum Ende des Jahres offiziell zu machen", erklärte ein Insider vor wenigen Wochen gegenüber Us Weekly.

Anzeige Anzeige

Getty Images Katy Perry, Sängerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Katy Perry, Sängerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Katy Perry, Sägerin, mit Orlando Bloom 2024

Anzeige Anzeige

Wie gefällt euch Katys Outfit? Ich finde es super! Na ja, meinen Geschmack trifft es nicht so ganz... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de