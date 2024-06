Sophia Thomalla verrät ihr Liebesgeheimnis mit Alex Zverev

Sophia Thomalla (34) und Alexander Zverev (27) sind seit rund drei Jahren ein Paar. Beruflich haben sowohl die Moderatorin als auch der Tennisprofi einen vollen Terminkalender. Wie schafft es das Paar also, trotzdem gemeinsam Zeit zu verbringen? Im RTL-Interview verrät Sophia, dass sie sich überwiegend nach ihrem Freund und dessen Tennisturnieren richtet. "Anders würde es gar nicht gehen, die Turniere kann er nicht nach mir richten, die sind nun mal fix", erklärt sie.

Wenn Sophia und Alex dann mal Zeit zu zweit haben, legt sich die 34-Jährige mächtig für ihn ins Zeug. Wann immer es geht, versucht sie, ihren Liebsten bei seinen Matches zu unterstützen. Sehen sich die beiden Turteltauben mal länger, kocht sie jeden Tag für ihn – natürlich streng nach den Vorgaben seines Ernährungsplans.

Auch trotz der organisierten Planung ihrer Terminkalender scheint die Beziehung der beiden bestens zu laufen. Steht also bald gemeinsamer Nachwuchs an? "Mal sehen", lautete die Antwort des Paares in einem vorherigen RTL-Interview darauf, ob sie sich denn ein gemeinsames Kind vorstellen können. Sophia fügte noch hinzu: "Wir werden sehen, was die Zeit bringt." Mit seiner Ex-Freundin Brenda Patea (30) hat der Sportler schon ein gemeinsames Kind.

Getty Images Sophia Thomalla, Moderatorin

Getty Images Alexander Zverev und Sophia Thomalla im März 2024

