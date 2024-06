Bekommt Molly-Mae Hague eine eigene Hochzeits-Realityshow?

Molly-Mae Hague (25) und Tommy Fury stecken mitten in der Planung ihrer Hochzeit – wollen sie ihre Fans etwa in Form einer Show daran teilhaben lassen? Wie Daily Mail berichtet, seien die Influencerin und der Profiboxer im Gespräch mit Amazon Prime Video über eine eigene Reality-Serie. Darin sollen neben ihren Hochzeitsvorbereitungen auch ihr normaler Alltag und das Familienleben mit ihrer kleinen Tochter Bambi gezeigt werden. "Der Vertrag muss noch unterschrieben werden, aber wenn es so weit ist, hoffen sie, dass die Dreharbeiten mit der Familie im Juli beginnen und bis zu ihrer Hochzeit andauern", meint ein Insider gegenüber dem Online-Magazin.

Es wäre nicht die erste Realityshow, in der die 25-Jährige und ihr Verlobter zu sehen sind. Die zwei hatten sich bei Love Island-UK kennen und lieben gelernt. Später waren sie in der Netflix-Serie von Tommys Bruder Tyson Fury (35) und seiner Familie, "At Home With the Furys", zu sehen. Eine eigene Serie würde für die Social-Media-Bekanntheit und ihren Partner nun ein ganz neuer Karrierehöhepunkt sein. Vor allem Molly-Mae sei dieser Schritt wichtig, so der Informant: "Molly ist sehr geschäftstüchtig und sie weiß, dass das Fernsehen die perfekte Möglichkeit ist, sich einem neuen Publikum zu öffnen und allen Zweiflern zu zeigen, was sie kann."

In der Show würden die Fans auch einen tieferen Einblick in die Beziehung des Paares bekommen. Nach ihrer Verlobung im Juli 2023 brodelte die Gerüchteküche immer wieder. Mehrere Male wurde spekuliert, ob es bei den beiden kriselt, denn die Beauty wurde ohne ihren Verlobungsring gesichtet. Doch aktuell scheint es bei ihr und Tommy zumindest super zu laufen, wie die zwei im Netz mit einigen Pärchen- und Familienfotos beweisen.

Instagram / tommyfury Boxer Tommy Fury und Influencerin Molly-Mae Hague

Instagram / mollymae Tommy Fury und Molly-Mae Hague mit Tochter Bambi, im Mai 2024

