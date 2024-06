Knutschalarm: Leni und Heidi Klum verteilen Küsse am Strand!

Wie die Mutter, so die Tochter! Heidi Klum (51) genießt aktuell mit ihrer gesamten Familie die warmen Sonnenstrahlen Sardiniens. Töchterchen Leni Klum (20) nahm kurzerhand ihren Liebsten Aris Rachevsky mit in den Familienurlaub. Auf Schnappschüssen, die Bild vorliegen, wird deutlich, wie Mutter und Tochter ihre freie Zeit am liebsten nutzen. Leni knutscht auf einer Liege leidenschaftlich ihren Freund ab, während ihre Mama nur ein paar Meter entfernt gleiches mit Ehemann Tom Kaulitz (34) macht. Zwischen Sonne, Strand und Meer zelebrieren die beiden ganz ungeniert die Liebe zu ihren Männern.

Neben Leni, Heidi, Tom und Aris sind auch noch Lou (14), Johan (17), Henry (18) und sogar Erna Klum (80) mit von der Partie! Für die nächste Zeit ist dieser Familienurlaub wohl allerdings erst mal der letzte, denn die Pflicht ruft. Die 51-Jährige wird im August für die 19. Staffel America's Got Talent als Jurorin vor der Kamera stehen und Leni, Aris und Henry müssen wieder die Schulbank beziehungsweise Unibank drücken. Heidis Mini-Me studiert nämlich seit rund zwei Jahren Innenarchitektur an einer Universität in New York.

Leni und Heidi führen eine ganz besondere Mutter-Tochter-Beziehung – sowohl beruflich als auch privat scheint es so, als würde die 20-Jährige in die Fußstapfen ihrer Mama treten. Leni ist mittlerweile nicht mehr aus der Öffentlichkeit wegzudenken. Gemeinsame Auftritte und Fotoshootings gehören für die beiden schon so gut wie zum Alltag. Und auch in Sachen Liebe scheint es bei Mutter und Tochter richtig gut zu laufen: Heidi und Tom sind bereits seit rund sechs Jahren ein Paar. Leni und Aris gehen seit rund vier Jahren gemeinsam durchs Leben. Und das offenbar so glücklich, dass die Pärchen kaum die Finger voneinander lassen können.

Instagram / leniklum Leni Klum und Aris Rachevsky im August 2023

Kolbert-Press Leni Klum und Heidi Klum in Monte Carlo

