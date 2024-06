Kurz vor Geburt: Jasi_xx3 zeigt ihren riesigen Babybauch!

Bei Jasi_xx3 (21) könnte es jederzeit so weit sein. Die Influencerin ist in der 40. Schwangerschaftswoche und damit am Ende des zehnten Monats. Nun meldet sie sich mit einem Update bei ihren Followern auf Instagram und zeigt, wie groß die Babykugel inzwischen ist. Dazu lässt sie sich von ihrem Partner Mou eine Batterieanzeige auf den Bauch malen, die schon zu 98 Prozent gefüllt ist – es kann sich also nur noch um wenige Tage handeln! In ihrer Story berichtet die Bayerin: "Vor zwei Wochen habe ich geschätzt, dass die Kleine am 28. Juni kommen wird, aber mittlerweile denke ich das nicht mehr." Stattdessen tippe sie jetzt auf eine Geburt am 2. Juli. Das wäre ein Tag vor dem errechneten Termin.

Obwohl die Social-Media-Bekanntheit als zweifache Mama schon viel Erfahrung hat, ist sie noch nicht ganz bereit für die Entbindung. "Ich habe immer noch nicht meine Kliniktasche gepackt. Ich bin irgendwie so unvorbereitet. Ich weiß auch nicht, wieso ich das noch nicht gemacht habe", verrät sie ihren Fans im Netz. Bei ihren zwei vorherigen Geburten habe sie viel zu viel Kram ins Krankenhaus mitgebracht, von daher wolle sie nun nur das Wichtigste einpacken.

Dass die 21-Jährige ziemlich entspannt mit ihrer dritten Schwangerschaft umgeht, bewies sie kürzlich schon einmal mit einem Trip nach Kroatien. Auf Social Media begleitete die Blondine die Reise und stieß damit bei einigen Followern auf Kritik. "Im neunten Monat schwanger auf einem Boot mitten im Meer ist wirklich nicht die beste Idee", kritisierte sie ein User. Allerdings sprangen ihr auch viele Fans zur Seite. In einem Kommentar hieß es: "Ich finde es gut, sich noch mal zu erholen, bevor das dritte Kind kommt. Ihr macht es genau richtig!" Jasmin selbst schien wenig beeindruckt von den Vorwürfen. Als Reaktion postete sie ein Video, in dem sie auf dem Boot tanzte und sich dabei die Ohren zuhielt.

Anzeige Anzeige

Instagram / jasi_xx3 Jasi_xx3 und ihr Partner Mou, November 2023

Anzeige Anzeige

Instagram / Jasi_xx3 Jasi_xx3, Social-Media-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Denkt ihr, Jasi_xx3 wird mit ihrer Schätzung richtig liegen? Ja. Ich denke, am 2. Juli wird es so weit sein. Nee. Das kann ja jederzeit passieren. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de