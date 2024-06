Hochschwanger im Urlaub: Jasi_xx3 mit Familie in Kroatien

Jasi_xx3 (21) ist aktuell im neunten Monat schwanger und bekommt bald ihr drittes Kind. Mit ihrem Partner Mou und ihren zwei Töchtern macht sie kurz vor der Geburt noch einen letzten Urlaub zu viert in Kroatien. In ihrer Instagram-Story gibt sie ihren Followern einen privaten Einblick: So sitzt die kleine Familie unter anderem mit einem Eis in der Hand an einem Steg, kurz darauf geht es sogar gemeinsam auf ein Boot. "Die Kinder haben auf jeden Fall auch ihren Spaß", schwärmt Jasi von der sonnigen Fahrt.

Dass die Influencerin hochschwanger in die Sonne fährt, stößt bei einigen Followern auf Unverständnis. Jasi hält von den kritischen Stimmen allerdings nichts: Als Reaktion postet die Blondine einen Clip, in dem sie sich die Ohren zuhält und auf dem Boot lachend tanzt. Andere Fans stehen Jasi wiederum zur Seite. Einer von ihnen kommentiert: "Wenn es keine ärztlichen Einschränkungen gibt, kann man bis zum letzten Tag machen, was man will. [...] Lass die Leute reden, das sind Menschen, die mit ihrem eigenen Leben nicht zufrieden sind." Ein weiterer User findet ihren Schritt auch richtig und schreibt: "Ich finde es gut, sich nochmals zu erholen, bevor das dritte Kind kommt. Ihr macht es genau richtig!"

Die Details zur Geburt teilte die 21-Jährige bereits auf ihrem Social-Media-Account. "Am 03.07. ist der voraussichtliche Entbindungstermin", plauderte sie aus. Und auch das Geschlecht ihres neuen Familienmitglieds verriet sie in einem TikTok-Video: Mit pinkem Konfetti und rosafarbenen Luftballons verkünden Jasi und ihr Liebster Mou ganz stolz, dass sie eine Tochter bekommen. Das Paar bekommt somit bald seine dritte Tochter. Aus ihrer vorherigen Beziehung brachte Jasi ein kleines Mädchen mit – mit Mou hat sie die Tochter Miriya auf die Welt gebracht.

Anzeige Anzeige

Instagram / jasi_xx3 Jasi_xx3 und ihr Freund Mou

Anzeige Anzeige

Instagram / jasi_xx3 Mou Osman und Jasi_xx3 mit den Kids

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr die Entscheidung von Jasi, hochschwanger in den Urlaub zu fahren? Gut, das ist doch völlig in Ordnung! Na ja, mir wäre das zu riskant... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de