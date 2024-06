Nach Geburt: Jasmin Herrens Mutter ließ sie als Baby zurück

In der aktuellen Folge von Reality Queens kochen die Emotionen hoch. Statt Gezicke und Drama stehen diesmal jedoch die ganz großen Gefühle auf der Tagesordnung. Während die Kandidatin Marlisa Rudzio um ihre geliebte Mutter trauert, erinnert sich ihre Mitstreiterin Emmy Russ (25) an ihre schwere Kindheit. Auch Jasmin Herren (45) hat ein großes Päckchen zu tragen. "Meine Mutter hat mich als Baby im Krankenhaus liegen gelassen", macht die Schlagersängerin ein emotionales Geständnis. Auch zu ihrem leiblichen Vater habe sie keinen Kontakt – sie kenne ihn nicht einmal: "Ich habe noch nie ein Bild von ihm gesehen oder sonst irgendwas."

Im Jahr 2020 sprach Jasmin das erste Mal über ihre schwere Vergangenheit. Da sie von ihrer Mutter im Krankenhaus zurückgelassen wurde, war sie direkt nach ihrer Geburt zur Adoption freigegeben worden, erklärte die 45-Jährige damals im Interview mit RTL. Darüber wurde glücklicherweise ihre Oma Anna informiert. Die Rentnerin habe Jasmin sofort in ihre Obhut genommen. Eine Entscheidung, die sie immer wieder treffen würde: "Ich habe diesen Schritt, dieses Kind zu adoptieren, nie bereut. Im Gegenteil, das war für mich eine Bereicherung."

Jasmins Start ins Leben war alles andere als leicht. Doch im Laufe der Zeit musste die Reality-TV-Bekanntheit noch weitere Schicksalsschläge verkraften. Im Jahr 2021 musste sie von ihrem langjährigen Ehemann, dem deutschen Entertainer Willi Herren (✝45), Abschied nehmen. "Ich habe fünf Menschen in den letzten zweieinhalb Jahren verloren", eröffnet Jasmin im Interview bei "Reality Queens". Sie habe sich am Tiefpunkt befunden und konnte vor lauter Trauer nicht einmal mehr das Haus verlassen. Doch das sollte sich schlagartig ändern, als ihr derzeitiger Partner Philipp Bender in ihr Leben getreten ist. "Ich konnte einem jungen Mann schlecht sagen: 'Ich kann nicht mit dir essen gehen, weil ich in Trauer lebe.' Ich wollte dieses Bild nicht abgeben, also war ich gezwungen, rauszugehen", erinnert sich die Musikerin dankbar.

RTL Marlisa Rudzio und Jasmin Herren bei "Reality Queens"

Instagram / jasminherren78 Philipp Bender und Jasmin Herren, Oktober 2023

