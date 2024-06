Tod und Kinderheim: Traurige Beichten bei "Reality Queens"

Im Dschungel fließen die Tränen! In der vierten Folge von Reality Queens zeigen sich die Ladys von ihrer emotionalen Seite. Seit ihrer Zeit im Urwald wird Mrs. Marlisa von Albträumen geplagt. Im Gespräch mit Jasmin Herren (45) öffnet die Influencerin dann ihr Herz. "Meine Mama ist ja letztes Jahr gestorben", gesteht sie der Schlagersängerin. Sichtlich ergriffen berichtet sie ihr dann von einer Situation aus dem Alltag, die sie wohl sehr aus der Bahn warf: "Ich wollte für meine Familie kochen und dachte mir: ‘Ok, wenn ich gleich zu Hause bin, rufe ich Mama an und frage, wie sie den Rotkohl immer gemacht hat.’ Dann ist mir eingefallen, ich kann sie gar nicht mehr anrufen."

Marlisa ist nicht die Einzige, die in der südamerikanischen Wildnis eine emotionale Beichte ablegt: Auch Emmy berichtet ihren Mitstreiterinnen von traumatischen Erlebnissen. "Ich war schon mal in einer geschlossenen Psychiatrie", verrät Emmy und ergänzt: "Ich wurde eingewiesen – von meiner Mutter." Doch damit nicht genug: Im Alter von 16 Jahren habe ihre Mutter sie nach Streitereien in einem Kinderheim zurückgelassen – dort kam es dann zu körperlichen Misshandlungen. "Ich dachte einmal, die brechen mir beide Arme."

Bei "Reality Queens" kämpfen zwölf Promi-Damen um den Sieg. Die Reality-TV-Darstellerinnen sind dabei in zwei verschiedene Teams aufgeteilt. Harmonisch geht es dabei nicht immer zu: In einer vorherigen Folge eskalierte es zwischen Patricia Blanco (53) und Danni Büchner (46) und ihrer Tochter Joelina (24). Das Mutter-Tochter-Duo unterstellte der Ex von Andreas Ellermann, dass sie sich abfällig über Joelinas Figur geäußert habe. Nach einem heftigen Wortwechsel forderte Patricia die Goodbye Deutschland-Bekanntheit sogar auf, ihr eine reinzuhauen.

RTL Emmy Russ bei "Reality Queens"

RTL Deutschland Patricia Blanco und Danni Büchner

