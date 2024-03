Hochzeit? Dann würde Jasmin Herren Willis Namen ablegen!

Jasmin Herren (45) redet Klartext! Die Schlagersängerin war bis zu seinem Tod mit Willi Herren (✝45) verheiratet gewesen – damals lebten sie jedoch bereits getrennt. Mittlerweile ist die TV-Bekanntheit wieder vergeben, trägt aber noch den Nachnamen ihres verstorbenen Mannes. Im Interview mit Gala verrät sie, ob sie Willis Namen ablegen würde: "Ich habe Willi aus Liebe geheiratet und der Tod hat uns geschieden. Es ist mein Name, den ich angenommen habe und warum sollte ich das ändern?" Für Jasmin gibt es nur einen Grund, einen anderen Nachnamen anzunehmen. "Das käme für mich nur mit einer neuen Hochzeit infrage", erklärt sie ehrlich.

Vielleicht läuten bei der Musikerin bald die Hochzeitsglocken? Im Mai 2023 gab sie bekannt, wieder in festen Händen zu sein: Bei dem neuen Mann an ihrer Seite handelt es sich um den Songwriter Philipp Bender. Mit ihm plant Jasmin bereits ihre Zukunft: "Na ja, wir sind ja schon sehr weit – also dafür, dass wir noch kein Jahr zusammen sind und jetzt schon ein halbes, Dreivierteljahr zusammenleben." Gemeinsam denken sie darüber nach, sich einen Zweitwohnsitz auf Mallorca zuzulegen. "Und wir planen auch Eigentum", fügt die Das Sommerhaus der Stars-Kandidatin hinzu.

Doch mit dem Bekanntwerden ihrer Beziehung prasselte auch viel Kritik auf die Influencerin und ihren Liebsten ein: Vielen Fans ist der Altersunterschied von 21 Jahren ein Dorn im Auge. "Es kommt sehr oft vor, dass Leute das noch mal feststellen müssen. Uns nervt es mittlerweile nur noch. Weil, du nichts anderes mehr hörst", beschwerte sich Jasmin in einem früheren Interview mit RTL. Trotz der kritischen Stimmen seien die beiden aber immer noch sehr glücklich miteinander: "Wir waren bis jetzt noch nicht einen Tag getrennt. Irgendwie wollen wir das auch gar nicht."

Instagram / jasminherren78 Philipp Bender und Jasmin Herren, Schlagersänger

