"Werde euch finden": Paris Hilton kämpft gegen Missbrauch

Paris Hilton (43) setzt sich für den besseren Schutz von Kindern im US-Pflegesystem und in anderen Jugendeinrichtungen ein. Am Mittwoch sprach die berühmte Hotelerbin vor einem Komitee des US-Repräsentantenhauses in Washington D.C. Von ihrem Auftritt veröffentlicht die Unternehmerin nun ein Video auf ihrem Instagram-Account. "Wenn ihr Kinder missbraucht, werde ich es herausfinden, ich werde euch finden und ich werde mein Rampenlicht nutzen und auf euch richten, wo immer ihr seid", macht die US-amerikanische Medienpersönlichkeit ihre Einstellung zu dem Thema in dem Clip unmissverständlich deutlich.

Paris selbst war zwar in keiner Pflegefamilie. Dafür machten sie als Teenagerin schreckliche Erfahrungen in einem Internat. In Washington D.C. sprach die 43-Jährige ganz offen über ihre traumatischen Erlebnisse: "Als ich 16 Jahre alt war, wurde ich mitten in der Nacht aus meinem Bett gerissen und über die Staatsgrenzen hinweg in die erste von vier stationären Einrichtungen gebracht." Zwei Jahre lang sei sie von Medikamenten zwangsernährt und von den Mitarbeitenden sexuell missbraucht worden. "Diese Programme versprachen Heilung, Wachstum und Unterstützung, aber stattdessen durfte ich nicht sprechen, mich nicht frei bewegen und nicht einmal aus dem Fenster schauen", erinnert sich die zweifache Mutter an diese dunkle Zeit ihres Lebens.

Schon seit Längerem ist die gebürtige New Yorkerin politisch aktiv und setzt sich für betroffene Kinder ein. Diese Phase ihres Lebens bezeichnet sie auf Instagram als ihre "Liam Neeson (72)-Ära". Damit spielt sie höchstwahrscheinlich auf den Actionthriller "Taken" an, in dem der irische Schauspieler die Hauptrolle verkörpert. Der Oscar-Preisträger spielte in dem Film einen Vater, der vor nichts zurückschreckt, um seine Familie zu befreien. Nach diesem Vorbild scheint Paris derzeit zu leben. Sie will "eine Welt schaffen, in der alle Kinder ein Recht auf familiäre Liebe, Bildung und die Unterstützung haben, die sie brauchen."

Anzeige Anzeige

Getty Images Paris Hilton, It-Girl

Anzeige Anzeige

Collection Christophel, Action Press Liam Neeson in "Taken 3"

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass sich Paris für gesellschaftliche Themen einsetzen? Toll. Damit setzt sie ihre Stimme sinnvoll ein. Ich finde, sie sollte das lieber Experten überlassen. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de