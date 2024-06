Breites Grinsen: Jacob Elordi trägt nun Grillz an den Zähnen

Jacob Elordi (27) hat sich wohl ein neues Accessoire zugelegt! Zuletzt veröffentlicht der Schauspieler ein Selfie in seiner Instagram-Story, auf dem er im Auto sitzt und in die Kamera lächelt – der goldene Schimmer an zwei seiner Zähne ist dabei kaum zu übersehen. Wie es scheint, trägt der Euphoria-Star nun goldene Grillz. Ob er sich das Schmuckstück aus stylishen Gründen oder für eine Filmrolle zugelegt hat, lässt Jacob allerdings offen.

Zuletzt war der gebürtige Australier in den Filmen "Saltburn" und "Priscilla" zu sehen. Vor einiger Zeit wurde spekuliert, dass Jacob möglicherweise sogar bald in die Rolle des beliebten James Bond schlüpft. Im Interview mit Extra erklärte der Filmstar diesbezüglich: "Ich finde es toll, dass Leute mich in den Filmen sehen wollen." Weitere Hinweise darauf, ob er den Agenten tatsächlich verkörpern wird, gab er jedoch nicht.

Seinen Durchbruch feierte der 27-Jährige 2018 mit dem Netflix-Hit The Kissing Booth. Er und seine Kollegin Joey King (24) besetzten in dem und den zwei weiteren Teilen die Hauptrollen. Doch wie es scheint, ist Jacob darauf heute nicht mehr so stolz. In der Öffentlichkeit bezeichnete er die Filme als "lächerlich" – und zog damit den Zorn seiner Co-Stars auf sich. "Es ist bedauerlich, dass jemand so denkt", äußerte sich Joey im Variety-Interview bezüglich Jacobs abfälliger Haltung. Sie habe nur gute Erinnerungen an die Dreharbeiten.

Jacob Elordi, Schauspieler

Die "The Kissing Booth"-Stars Joey King und Jacob Elordi

