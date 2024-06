Chrissy Teigen teilt süße Schnappschüsse ihrer vier Kinder!

Chrissy Teigen (38) schwebt im Familienglück! Gemeinsam mit ihrem Ehemann John Legend (45) hat das Model vier Kinder: Esti (1), Luna (8), Miles (6) und das jüngste Mitglied der Familie – ihren einjährigen Sohn Wren. In ihrem neuesten Beitrag auf Instagram gibt Chrissy ihren Followern einen Einblick in ihr Leben als Mama. Die Schnappschüsse zeigen ihre Kids in alltäglichen Situationen: Ein Foto zeigt den kleinen Wren, wie er beim Essen ein totales Chaos anrichtet, auf einem anderen spielt Esti auf einem Teppich mit bunten Bauklötzen und strahlt niedlich in die Kamera. Auf einem weiteren Bild posieren Miles und Luna happy bei einer Kampfsporteinheit. "Ich versuche immer, zu euch nach Hause zu kommen", lauten Chrissys sehnsüchtigen Worte unter dem Post und fügt weinende Emojis hinzu.

Chrissys Follower scheinen von den privaten Aufnahmen ganz begeistert zu sein und teilen liebe Worte in der Kommentarspalte unter dem Beitrag. "Oh, was isst Wren denn da? Das ist zu niedlich!", schwärmt ein Fan unter dem Beitrag der vierfachen Mama. "Luna ist dein Zwilling! Meine Güte, sie ist schon so groß geworden", stellt ein anderer User fest. In einem weiteren Kommentar heißt es: "Du hast die bezauberndste Familie."

Die 38-Jährige gibt immer wieder kleine Einblicke in ihr Familienleben. Gerade erst feierten der "All of Me"-Interpret und seine Frau den allerersten Geburtstag ihres Nesthäkchens Wren. Auch zu diesem Anlass teilte Chrissy eine süße Slideshow auf ihrem Social-Media-Profil. "Unser Juneteenth-Baby mit dem großen Lächeln und den schönen Locken, Wren Alexander, ist heute ein Jahr alt!", lauteten ihre stolzen Worte in der Bildbeschreibung.

Instagram / chrissyteigen Chrissy Teigens Sohn Wren im Juni 2024

Instagram / chrissyteigen John Legend und Chrissy Teigen mit ihren Kinder Wren, Luna, Esti und Miles

