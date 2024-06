Jenna Dewans älteste Tochter kuschelt mit Baby Rhiannon!

Jenna Dewan (43) hat ihre Fans mit einem herzerwärmenden Video in ihrer Instagram-Story begeistert. Am Mittwoch teilte die Schauspielerin einen Clip, der ihre Tochter Everly (11) zeigt, wie sie ihre neugeborene Schwester Rhiannon liebevoll in den Armen hält und sie auf die Stirn küsst. Unter das Video schrieb sie: "Schwesterliebe hier bei uns." Jenna, die Everly mit ihrem Ex-Mann Channing Tatum (44) teilt, begrüßte am 14. Juni ihre zweite Tochter Rhiannon gemeinsam mit ihrem Verlobten Steve Kazee (48) auf der Welt.

In ihrer Story zeigte sich Jenna später noch einmal mit ihrer neugeborenen Tochter, beide im Sonnenlicht liegend und offensichtlich in einem gemütlichen Moment des Kuschelns gefangen. Sie scherzte dabei über ihren Look: "Es ist der halb angezogene Still-BH für mich." Bereits Anfang der Woche hatte die Step Up-Darstellerin einen Beitrag veröffentlicht, um die erste gemeinsame Lebenswoche mit ihrer kleinen Rhiannon zu feiern. Die Bilder zeigten unter anderem Jenna im Krankenhausbett, wie sie ihre Tochter in einer Decke hält, sowie Steve, der liebevollen Haut-zu-Haut-Kontakt mit dem Baby genießt.

Jenna und Steve sind seit einigen Jahren zusammen und haben neben Baby Rhiannon auch einen vierjährigen Sohn namens Callum. Die Schauspielerin, die durch ihre Rolle in "Step Up" berühmt wurde, betonte in ihrem letzten Beitrag, wie positiv die ersten Tage mit Rhiannon verlaufen sind: "Eine Woche des Glücks. Zurück zu Hause und die Eingewöhnung mit den Kindern war einfacher als erwartet. Ich möchte euch daran erinnern, immer Raum im Kopf für Leichtigkeit und Helligkeit zu lassen." Die fröhlichen Familienmomente zeigen, dass auch in Hollywood die wirklich wichtigen Dinge das Zusammensein und die Liebe sind.

Die Kennenlernzeit mit ihrem Baby scheint Jenna derzeit in vollen Zügen zu genießen. Die Tänzerin wirkt völlig entspannt. Aber auch die Schwangerschaft brachte sie nicht aus der Ruhe. Dabei schien ihr vor allem Sport zu helfen. In einem Netz-Clip von vor fünf Wochen zeigte die 43-Jährige, wie sie trotz ihres großen Babybauchs ein anstrengendes Pilates-Work-out absolvierte. Unterstützt von ihrer Trainerin Kim Carruthers bewies Jenna, dass körperliche Fitness und Schwangerschaft einander nicht ausschließen müssen. "Es ist deine beruhigende Stimme, die mir hilft", schrieb sie damals humorvoll in ihrer Instagram-Story und lobte zugleich ihre Trainerin.

Schon damals ließ Jenna ihre Fans über Social Media an ihrem süßen Babyglück teilhaben und veröffentlichte immer wieder niedliche Aufnahmen. Einen besonders sexy Babybauch-Schnappschuss teilte die Tänzerin am 8. Mai, als sie komplett nackt vor einem Fenster posierte und dazu schrieb: "Noch ein Monat". Die Ankunft ihrer Tochter Rhiannon schien die frischgebackene Mutter also bestens vorbereitet zu haben. Bereits vor der Geburt war klar, dass dies wohl das letzte Baby für Jenna und Steve sein würde. "Da gibt es also ein bisschen Freude und ein bisschen Traurigkeit. Ich versuche wirklich, alles zu genießen und nicht nur zu versuchen, die Tage zu überstehen", verriet sie damals in einem Interview mit dem Magazin Romper.

Jenna Dewans Töchter Everly und Rhiannon

Jenna Dewan und ihre Tochter Rhiannon Lee Kathryn Kazee

Channing Tatum und Jenna Dewan, 2015

Jenna Dewan, Schauspielerin

