Kliniktasche gepackt: Jasi_xx3 macht sich bereit fürs Baby!

Jasi_xx3 (21) weiß, dass ihr Kind jederzeit auf die Welt kommen könnte. Aus diesem Grund packt der Social-Media-Star nun seine Kliniktasche und teilt obendrein ein Video davon auf YouTube. Vor ihrer dritten Entbindung ist sie ziemlich routiniert und hat sogar verschiedene Fächer, in die sie die Klamotten für sich und das Neugeborene einpackt. Natürlich hat Jasmin auch an Decken, Spucktücher und Schnuller gedacht. Im Laufe der Jahre hat die stolze Mama noch etwas dazugelernt. "Was ich bei meinen letzten zwei Geburten nicht hatte, was ich aber diesmal mitnehmen möchte, sind Snacks!", berichtet sie ihren Zuschauern.

Jasis Fans freuen sich, von ihr auf dem Laufenden gehalten zu werden. "Ich bin so dankbar, dass es dich gibt. Ich wusste vorher nicht, was ich mitnehmen soll", lobt sie eine Userin in den Kommentaren. Auch auf Instagram gab die Influencerin ihren Followern kürzlich ein Update. In ihrer Story verriet sie: "Ich denke, die Kleine wird demnächst kommen." Dafür schien es auch schon erste Hinweise zu geben. "Es heißt ja, dass Babys etwas ruhiger werden, wenn sie sich auf die Geburt vorbereiten und das ist momentan so", erklärte die 21-Jährige.

Schon im April hatte Jasmin ihren Entbindungstermin auf Social Media enthüllt. Am 3. Juli sollte es demnach so weit sein. Allerdings sagte ihr das Bauchgefühl zwischendurch etwas anderes. "Vor zwei Wochen habe ich geschätzt, dass die Kleine am 28. Juni kommen wird, aber mittlerweile denke ich das nicht mehr." Zuletzt vermutete sie, dass ihre Tochter einen Tag vor dem errechneten Termin, also am 2. Juli, das Licht der Welt erblicken würde.

Anzeige Anzeige

Instagram / Jasi_xx3 Jasi_xx3, Influencerin

Anzeige Anzeige

Instagram / jasi_xx3 Infleuncerin Jasi_xx3 und ihr Partner Mou

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Fehlt euch etwas in Jasis Kliniktasche? Ja, ich hätte einen ganzen Koffer gebraucht. Nee. Jasi ist perfekt ausgestattet! Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de