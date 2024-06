"Krusty der Clown": Fans lachen über Christian Wolfs Haare

Christian Wolf sorgte in den vergangenen Tagen für Belustigung. Der Influencer nahm seine Follower im Netz bei seiner Haartransplantation mit. Ob er dabei wohl zu viele Einblicke gewährte? Unter anderem ist er auf den Aufnahmen mit Haarspangen zu sehen, die seine Haare an den Seiten und oben feststecken – für die Nutzer ein ziemlich komischer Anblick! Besonders an eine ganz bestimmte Figur der Medienwelt erinnert sie Christians kurzzeitige Frise. "Krusty der Clown lässt grüßen" oder auch "Krusty der Clown hat angerufen und hätte gerne seine Haare zurück", kommentieren die User amüsiert unter einem Promiflash-Beitrag. Andere schreiben: "Der Sohn von Gargamel?" und "Das liegt weniger am Stress, sondern am Testosteron."

Christian erklärte in seinem Beitrag auf Instagram, dass ihm der ganze Stress die Haare aus dem Kopf getrieben habe: "Der Stress, eine Firma mit über 1.000 Mitarbeitern aufzubauen, hat definitiv auch bei mir Spuren hinterlassen." Deshalb habe der 29-Jährige einen Spezialisten aufgesucht, der ihm seine Geheimratsecken und seinen Haarkranz wieder auffüllt.

Ganze sechs Stunden lang – exklusive Pause – habe sich Christian behandeln lassen müssen. Seine Liebsten haben diesen Schritt wohl nicht kommen sehen. "Und alle Leute aus meinem Umfeld, denen ich es gesagt habe, haben es anfangs gar nicht verstanden, weil sie bei mir noch nie irgendwie Geheimratsecken gesehen haben, aber das liegt daran, dass ich meine Frisur extra so trage", plauderte er zudem in dem Clip auf der Social-Media-Plattform aus.

Instagram / christianwolf Christian Wolf im Juni 2024

Instagram / christianwolf Christian Wolf, Influencer

