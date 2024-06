Lilly Becker widmet ihrem 21-jährigen Ich emotionale Worte

Lilly Becker (48) schwelgt in Erinnerungen. Auf Instagram teilt das Model mit seinen Followern einen kleinen Rückblick. Auf dem Foto ist die Ex von Boris Becker (56) im zarten Alter von 21 Jahren zu sehen! Unter dem Beitrag widmet Lilly ihrem jüngeren Ich nun rührende Zeilen. "Während ich langsam meinem 50. Geburtstag näherkomme (noch zwei Jahre), bin ich über dich gestolpert, wie du so unschuldig und gutherzig vor deinen fantastischsten Jahren stehst", schreibt die Beauty und macht zudem deutlich, wie stolz sie auf ihr Ich aus der Vergangenheit ist.

"Ich bin so stolz darauf, wie du das Leben bislang gemeistert hast", fährt Lilly fort und macht ihrem damaligen Selbst zudem Mut. "Deine großartigste Erfahrung wird es sein, eine Mutter zu sein, das war dein ultimativer Traum. Träume werden wirklich wahr, also träum weiter, meine Süße. Ich liebe und wertschätze dich", endet die 48-Jährige ihren öffentlichen Brief.

Während Lillys Beziehung zu Boris eher turbulent verlief, könnte sie aktuell wohl glücklicher nicht an der Seite ihres neuen Partners Thorsten Weck sein. Anfang des Jahres tauschten die beiden Turteltauben auf dem roten Teppich ganz schön verliebte Blicke aus und kamen aus dem Strahlen gar nicht mehr heraus.

