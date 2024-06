Möglicher Rückfall? Ex Jen Garner unterstützt Ben Affleck

Ben Afflecks (51) Ehe mit Jennifer Lopez (54) soll derzeit auf der Kippe stehen. Unter dem Stress scheint der Hollywood-Star ganz schön zu leiden – das merkt auch seine Ex-Frau Jennifer Garner (52). "Viele Leute in Bens Umfeld sind besorgt, dass er zusammenbrechen und rückfällig werden könnte, Jen eingeschlossen", verrät ein Insider laut OK! Magazine. Die beiden hatten sich 2005 das Jawort gegeben und blieben auch nach der Scheidung 2018 enge Freunde. Daher habe die Schauspielerin es sich zur Aufgabe gemacht, ihren Ex-Mann nun besonders zu unterstützen: "Das ist einer der Gründe, warum sie ihn so genau im Auge behält. Sie verbringt Zeit mit ihm und ist eine gute Zuhörerin. Niemand will sehen, dass Ben in seine alten selbstzerstörerischen Gewohnheiten verfällt."

Ben hatte viele Jahre mit einer Alkoholabhängigkeit gekämpft. "Ich habe lange gebraucht, um mir grundsätzlich, tief und ohne den Hauch eines Zweifels einzugestehen, dass ich ein Alkoholiker bin. Der nächste Drink wird nicht anders sein", gestand er 2020 in einem Interview mit New York Times. "Menschen mit zwanghaftem Verhalten, und ich bin einer davon, haben die ganze Zeit diese Art von grundlegendem Unbehagen, das sie zu vertreiben versuchen. Sie versuchen, sich durch Essen oder Trinken oder Glücksspiel oder Einkaufen oder was auch immer zu bessern. Aber das macht das Leben nur noch schlimmer. Es wird ein Teufelskreis, den man nicht durchbrechen kann", erklärte Ben. In den Jahren 2001, 2017 und 2018 begab er sich jeweils in den Entzug.

Nachdem sich J.Lo und Ben bereits Anfang der 2000er-Jahre gedatet hatten, gaben sie ihrer Liebe 2021 einen zweiten Versuch. Mittlerweile sollen die beiden jedoch getrennt leben und wurden immer wieder ohne Ehering gesichtet. Sein Kumpel Matt Damon (53) hatte Ben wohl bereits vor dem Liebes-Comeback der zwei gewarnt, dass es dazu kommen würde. "Matt war da, um Ben nach ihrer ersten Trennung zu helfen und hatte das Gefühl, dass dies wieder passieren würde", behauptet ein Insider laut Daily Mail.

Anzeige Anzeige

Getty Images Ben Affleck, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez im Mai 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass Jen so für Ben da ist? Toll, sie ist eine wahre Freundin! Sie sollte sich nicht in die Ehe von ihrem Ex einmischen... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de