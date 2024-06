Matt Damon warnte Ben Affleck wohl vor einer Ehe mit J.Lo!

Angeblich soll die Ehe von Ben Affleck (51) und Jennifer Lopez (54) kurz vor dem Aus stehen. Dass dies der Fall sein könnte, habe Matt Damon (53) offenbar bereits vor dem Liebes-Comeback der beiden Schauspieler geahnt. Das behauptet zumindest ein Insider gegenüber Daily Mail. "Matt hat versucht, Ben zu warnen, als er wieder mit J.Lo zusammenkam, dass das passieren könnte!", meint die Quelle zu wissen und erklärt: "Matt war da, um Ben nach ihrer ersten Trennung zu helfen und hatte das Gefühl, dass dies wieder passieren würde."

Zwischen den beiden Hollywoodstars besteht bereits seit ihrer Kindheit eine enge Freundschaft. Laut dem Informanten soll der "Oppenheimer"-Darsteller seinem Kumpel den Tipp gegeben haben, sich aktuell voll und ganz auf seine Arbeit zu konzentrieren. "Als die Dinge anfingen auseinanderzufallen, sagte Matt zu Ben, dass er jede Entscheidung unterstützt, die er trifft. Aber er möchte, dass er sich währenddessen auf seine Karriere fokussiert." Ihm sei es besonders wichtig, dass der "Daredevil"-Star sich nicht selbst vernachlässige.

Bereits Ende vergangenen Jahres deutete ein Insider gegenüber OK! an, dass Matt offenbar nicht sonderlich gut auf die Sängerin zu sprechen sei. "Matt hatte von Anfang an ernsthafte Vorbehalte gegenüber Bennifer 2.0. Er hat versucht, Ben öffentlich zu unterstützen, aber Tatsache ist, dass er es hasst, wie J.Lo seinen Freund behandelt!", äußerte sich die Quelle damals. Dem 53-Jährigen gehe es wohl besonders gegen den Strich, dass sein Buddy wie ein Red-Carpet-Accessoire an der Seite von Jennifer wirke.

Getty Images Matt Damon und Ben Affleck bei der Premiere von "Live By Night" im Januar 2017

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez im Februar 2022

