Jeremy Renner hatte nach Unfall Angst vor Rückkehr ans Set

Jeremy Renner (53) hatte im Januar 2023 einen schrecklichen Unfall erlitten, bei dem der Schauspieler von einem Schneepflug überrollt worden war. Insgesamt 38 Knochen hat er sich dabei gebrochen, mehrere Wochen lag er im Krankenhaus. Mittlerweile ist er wieder fit und steht auch wieder vor der Kamera – aber dafür hat er Zeit gebraucht. "Ich hatte große Angst, zur Schauspielerei zurückzukehren", gesteht der Marvel-Star in dem Podcast "Smartless". Er betont, dass es ihm lange schwergefallen war, eine fiktive Rolle zu übernehmen, da er erst noch die Realität nach dem schweren Unfall verarbeiten musste.

Noch immer nimmt Jeremy daher keine Rollen an, die zu anspruchsvoll sind und bei denen er sich stark verstellen muss. "Ich habe einfach nicht die Energie dafür. Ich habe nicht den Treibstoff. [...] Ich muss so viel Energie in diese neue Realität, in diesen Körper, in all diese Dinge stecken. Ich kann jetzt nicht einfach irgendeine Rolle spielen und so tun, als ob", erklärt der "Avengers: Endgame"-Star weiter.

Für die dritte Staffel von "Mayor of Kingstown" kehrte Jeremy allerdings nach dem Unfall wieder ans Set zurück. Das sei anders gewesen, da er die Rolle gewohnt war und sie auch charakterlich gut zu ihm passt. Dafür führte er sogar schon eigenständig Stunts aus!

Anzeige Anzeige

Instagram / jeremyrenner Jeremy Renner, US-amerikanischer Schauspieler

Anzeige Anzeige

Getty Images Jeremy Renner, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass Jeremy Renner nach seinem Unfall so schnell wieder am Set ist? Beeindruckend von ihm! Ich finde das zu vorschnell. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de