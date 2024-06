König Charles erzählt Pokémon-Witz bei Staatsbankett-Rede!

Wie es scheint, sind Prinz George (10), Prinzessin Charlotte (9) und Prinz Louis (6) Pokémon-Fans – und haben ihr Wissen über die japanische Videospiel-Reihe an ihren Großvater weitergegeben! Das machte König Charles (75) bei seiner Rede während des Japan-Staatsbanketts vor wenigen Tagen deutlich, wie ein Video von Sky News auf X zeigt. Während einer Anekdote über die Versuche, seine Fähigkeiten im Fliegenfischen weiter auszubauen, um der Lieblingsbeschäftigung des japanischen Kaisers Naruhito nachgehen zu können, sagte er: "Es tut mir leid, berichten zu müssen, dass ich bei meinen jüngsten Angelversuchen nicht mehr Glück hatte. Der Pokémon-Spruch 'Schnapp' sie dir alle' mag bei meinen Enkelkindern Anklang finden, aber für mich ist er womöglich nur Wunschdenken."

Diese Aussage sorgte sogar für eine kleine Reaktion bei Prinz William (42). Der Sohn des Königs war während der Veranstaltung zu Ehren von Kaiser Naruhito (64) und seiner Frau ebenfalls anwesend – und hatte den hohen Besuch zuvor in Vertretung seines Vaters in Empfang genommen. Als in der Ansprache von Charles dann seine drei Kids erwähnt wurden, konnte er nicht anders als ein wenig zu schmunzeln. Zwar war es fast kaum zu erkennen, doch in seinem Inneren war das Lächeln bestimmt noch viel breiter.

Das Staatsbankett fand am vergangenen Dienstag im Buckingham Palace statt und war allem Anschein nach ein großer Erfolg. Wie Daily Mail berichtete, sei vor allem der Monarch während des Events bei bester Laune gewesen und habe sich viel mit seinem japanischen Gast unterhalten. Doch auch die Gattinnen der beiden Männer zeigten sich von ihrer besten Seite und trugen beinahe einen Partnerlook: Königin Camilla (76) trug ein reinweißes Kleid und Kaiserin Masako erschien in einem mit Spitze besetzten cremefarbenen Kleid.

Getty Images Prinz William mit Japans Kaiser Naruhito und Kaiserin Masako

Getty Images Königin Camilla, Kaiserin Masako, Kaiser Naruhito und König Charles

