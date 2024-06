Royaler Glanz: König Charles lädt Japans Kaiser zum Bankett

Großbritannien hat aktuell Besuch vom japanischen Kaiser Naruhito und seiner Frau. Ein besonderer Anlass, bei dem ein Staatsbankett nicht fehlen darf. Wie Daily Mail berichtet, luden König Charles (75) und Königin Camilla (76) das kaiserliche Ehepaar dafür am Dienstag zu einem Dinner in den Buckingham Palace ein. Für die Fotografen stellten sich die vier nebeneinander auf und bildeten so ein wirklich royales Quartett. Vor allem der britische Monarch zeigte sich während der Veranstaltung bester Laune und plauderte angeregt mit dem Kaiser. Aber auch Camilla und die Kaiserin Masako bildeten einen Hingucker, denn sie trugen beinahe einen Partnerlook: Charles' Gattin trug ein reinweißes Kleid, während Masako sich für ein mit Spitze besetztes cremefarbenes Kleid entschied.

An Camillas blauer Schärpe hing zusätzlich aber noch ein ganz besonderes Accessoire: der neue Familienorden ihres Mannes. Dabei handelt es sich um eine jahrhundertealte Tradition, bei der ein neuer Monarch ein neues Wappen anfertigen lässt. Bei diesem Auftritt konnten Fans nun zum ersten Mal einen Blick auf das Wappen des 75-Jährigen werfen. Auf einer weißen Schleife hängt an einer funkelnden Kette mit einer Krone ein kleines Porträt von Charles in Uniform. Darunter trug Camilla ein weiteres Bild an der Schärpe. Hierbei handelt es sich um den Familienorden, den Queen Elizabeth II. (✝96) entwarf. Er ähnelt Charles' Orden sehr, aber mit dem Unterschied, dass das Porträt seine Mutter in jungen Jahren zeigt.

Ursprünglich sollte wohl auch Prinzessin Anne (73) bei dem Staatsbankett dabei sein. Die Schwester des Königs erholt sich derzeit jedoch von einem Reitunfall. "Die Princess Royal hat nach einem Vorfall auf dem Gatcombe Park Anwesen gestern Abend leichte Verletzungen und eine Gehirnerschütterung erlitten", hieß es in einem Statement des Buckingham Palace. Wie ernst es um Anne steht, ist nicht ganz klar. Allerdings sickerte bereits die besorgniserregende Info durch, die Tochter der Queen leide sogar an einem vorübergehenden Gedächtnisverlust. Laut The Telegraph ist sie aber wach und ansprechbar.

Getty Images Königin Camilla, Kaiserin Masako, Kaiser Naruhito und König Charles

Getty Images Prinzessin Anne im März 2024

