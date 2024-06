Mandy Moore zeigt ihren Babybauch im luftigen Jeanskleid

Mandy Moore (40) ist aktuell mit Baby Nummer drei schwanger! Nun wurde sie beim Schlendern durch die Straßen Kaliforniens gesichtet – ganz entspannt und lässig. In einem weiten Jeanskleid und flachen Schlappen befindet sich die This Is Us-Bekanntheit auf ihrem Rückweg von der Osteria La Buca, in der sie ein leckeres Essen genossen hat. Ihr Babybauch zeichnet sich dabei immer wieder durch ihr luftiges Kleid ab. Das zeigen Bilder, die Daily Mail vorliegen.

Vor rund einem Monat gab Mandy die erfreuliche Nachricht ihrer dritten Schwangerschaft via Instagram bekannt. "Manchmal imitiert das Leben die Kunst. Ich kann es kaum erwarten, dass diese Jungs eine kleine Schwester bekommen", erzählte die Schauspielerin in freudiger Erwartung auf ihr kleines Mädchen. Mandy und ihr Partner Taylor Goldsmith (38) sind bereits Eltern von zwei Kindern. Söhnchen Nummer eins erblickte 2021 das Licht der Welt und hört auf den Namen August Harrison. Oscar Bennett machte den kleinen Gus anderthalb Jahre später das erste Mal zum großen Bruder.

Der Weg zum dreifachen Familienglück war für Mandy und Taylor allerdings mehr als steinig. In der Show "The View" berichtete die 40-Jährige davon, wieso es für ihren Körper so schwierig sei, schwanger zu werden. Die Ärzte sagten Mandy vor der Geburt ihres ersten Kindes, dass sie ein Stück Knorpel auf der Oberseite ihrer Gebärmutter habe, der eine Schwangerschaft unmöglich mache. Ihr wurde zu einer Operation geraten, die sie am Ende allerdings gar nicht brauchte. Dennoch kämpft die bald dreifache Mama schonjahrelang gegen Endometriose. Die US-Amerikanerin und ihr Ehemann gehen bereits seit rund einem Jahrzehnt gemeinsam durchs Leben und gingen 2018 sogar den Bund der Ehe ein.

Getty Images Taylor Goldsmith und Mandy Moore, Ehepaar

Instagram / mandymooremm Taylor Goldmith, Mandy Moore und ihre beiden Kinder im Juni 2024

