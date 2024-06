Mandy Moore zeigt ihren Babybauch in durchsichtigem Kleid

Mandy Moore (40) zeigte sich am Dienstagnachmittag in New York City strahlend schön in einem durchsichtigen Strickkleid und präsentierte dabei stolz ihren wachsenden Babybauch. Die "This Is Us"-Bekanntheit war unterwegs zu einem SUV, als sie in einem eleganten, cremefarbenen Maxikleid alle Blicke auf sich zog. Unter dem Dress trug sie einen hautfarbenen BH und hochgeschnittene Unterwäsche. Komplettiert wurde der Look durch einen cremefarbenen Blazer und goldenen Schmuck, während ihre roten Sandalen und ihre glänzend roten Zehennägel das Outfit abrundeten.

Mandy ist derzeit in New York, um ihren neuen Podcast zu promoten, der sich um das Recap der Serie "This Is Us" dreht. Zusammen mit ihren ehemaligen Co-Stars Sterling K. Brown (48) und Chris Sullivan (43) spricht sie dort wöchentlich über die Episoden der sechs Staffeln der erfolgreichen NBC-Serie, die von 2016 bis 2022 ausgestrahlt wurde. In dem Podcast teilen die Darsteller bisher unbekannte Hinter-den-Kulissen-Momente, laden besondere Gäste ein und beantworten Fragen der Fans. Mandy machte erst kürzlich Schlagzeilen, als sie ihre dritte Schwangerschaft bekannt gab. Mit ihrem Ehemann Taylor Goldsmith (38) hat sie bereits zwei Söhne, August und Oscar.

Nach Jahren des Kampfes gegen Unfruchtbarkeit aufgrund von Endometriose überraschte Mandy ihre Fans mit der frohen Nachricht über ihre dritte Schwangerschaft via Instagram. Ihre Söhne trugen T-Shirts mit den Aufschriften "Big" und "Middle", um das ungeborene Geschwisterchen anzukündigen. Mandy erzählte einmal, dass ihre Rolle als Mutter in "This Is Us" sie irgendwie auf die Realität der Mutterschaft vorbereitet habe. Trotz der Herausforderungen genießt sie das großartige Geschenk der Mutterschaft in vollen Zügen, und sie und Taylor freuen sich jetzt auf die Ankunft ihrer Tochter.

Bei den Las Culturistas Culture Awards enthüllte Mandy gegenüber People, was diese Schwangerschaft von ihren vorherigen unterscheidet. "Ich jage einfach zwei wilden Kleinkindern hinterher", sagte die Schauspielerin und fügte hinzu: "Das ist also der größte Unterschied." Bevor Mandy auf die Bühne ging, um ihren Award entgegenzunehmen, wurde sie mit einem besonderen Video überrascht, das besondere Momente ihrer Karriere und kleine Botschaften ihrer Schauspielkolleginnen Sandra Oh (52) und Donna Murphy enthielt.

Mandy liebt es, Mutter zu sein, wie sie kürzlich in einem Interview mit People erwähnte. "Ich weiß, dass Eltern gerne sagen, dass es einfach besser wird, aber ich glaube wirklich, dass das der Fall ist", sagte sie und fügte hinzu: "Eines unserer Kinder ist schon aufs Töpfchen gegangen, das andere trägt noch Windeln, aber sie sind nur 20 Monate auseinander und fangen gerade erst an, miteinander zu interagieren." Trotz der schönen Momente gab die Schauspielerin zu, dass das Leben als Eltern auch Herausforderungen mit sich bringt: "Man kann sich nicht an etwas gewöhnen, denn sobald man es irgendwie verdaut hat und denkt: 'Oh wow, damit kommen wir klar', kommt eine andere Herausforderung auf einen zu."

Getty Images Die "This Is Us"-Stars im August 2019

Instagram / mandymooremm Mandy Moores Kinder im Mai 2024

Instagram / mandymooremm Taylor Goldmith, Mandy Moore und ihre beiden Kinder im Juni 2024

Getty Images Mandy Moore bei den Critics Choice Awards 2024

