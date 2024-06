Nach Tod ihres Hundes: Nicola Peltz-Beckham heuert Anwalt an

Nicola Peltz-Beckham (29) trauert um ihre Hündin Nala. Der Chihuahua verstarb vor rund einer Woche ganz plötzlich. Erst kurz zuvor war sie von ihrem Tierarzt durchgecheckt und für kerngesund befunden worden. Doch nach einem Besuch bei einem Hundefriseur ging es mit der Gesundheit des Haustiers steil bergab, wie TMZ berichtet. Noch am selben Tag verstarb Nala bei einem Notfalltierarzt. Was mit ihrer Hündin passierte, scheint Nicola sehr zu beschäftigen – so sehr, dass die Ehefrau von Brooklyn Beckham (25) nun einen Anwalt auf den Fall angesetzt haben soll! Es gehe ihr hierbei nicht um Geld, sondern um die Aufklärung der Situation – zudem wolle sie vermeiden, dass andere Tiere ein ähnliches Schicksal ereilt.

Nachdem Nala von dem Friseurbesuch zurückgebracht wurde, habe sie plötzlich eine blaue Zunge gehabt und nach Luft geschnappt. Nicola und Brooklyn sollen ihren Liebling direkt zu einem Notfalltierarzt gebracht haben, wo er wenige Stunden später verstarb. Aus den Unterlagen des Tierarztes geht hervor, dass das Haustier Flüssigkeit in der Lunge hatte, einen extrem erhöhten Herzschlag und neurologische Probleme. "Liebe Nala, wir vermissen dich so sehr. Du wurdest unerwartet viel zu früh von uns genommen und ich hoffe, dass andere keinen Verlust nach so etwas Einfachem wie einer Pflege erfahren müssen", schrieb Brooklyn nach dem Vorfall auf Instagram.

Für Nicola waren die vergangenen Wochen keine leichten – nur kurz vor dem mysteriösen Versterben ihres Hundes musste sie bereits den Tod ihrer Großmutter verkraften. Nicola und ihre "Naunnie" galten als besonders eng verbunden. "Du hast unsere Familie zusammengehalten und jetzt habe ich das Gefühl, dass wir alle ohne dich verloren sind. Bitte sende mir ein Zeichen, dass du mir nahe bist. Und ja, ich liebe dich mehr", trauerte sie im Netz und auch ihr Ehemann fand liebevolle Worte.

Anzeige Anzeige

Instagram / nicolaannepeltzbeckham Nicola Peltz-Beckhams Hündin Nala

Anzeige Anzeige

Instagram / nicolaannepeltzbeckham Brooklyn Beckham mit seiner Hündin Nala

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was denkt ihr darüber, dass Nicola nun einen Anwalt auf den Fall ansetzt? Verständlich, sie will eben erfahren, ob Nala etwas zugestoßen ist! Ich finde es übertrieben, es gibt ja keine Beweise für ein Fehlverhalten des Friseurs... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de