Nimmt Jennifer Lopez und Bens Ehekrise noch eine Wendung?

Nimmt Jennifer Lopez (54) und Ben Afflecks (51) Liebeskrise doch noch eine überraschende Wendung? Seit Kurzem ist die Sängerin von ihrem Solo-Trip in Europa zurückgekehrt. In Los Angeles angekommen, stattete sie ihrem Ehemann einen Besuch in seinem Büro ab. Der Schauspieler wurde nach dem Treffen wieder mit seinem Ehering gesehen. Ein vielversprechendes Zeichen, oder? Laut einem Beziehungsexperten wäre ein Liebes-Comeback von Bennifer gar nicht mal so unwahrscheinlich. "Seid nicht überrascht, wenn es eine Wendung in dieser Geschichte gibt. Abstand kann oft Wunder für eine Beziehung bewirken, die unter ständiger öffentlicher Beobachtung steht", erklärt der Dating-Coach im Interview mit Daily Mail.

Seit etwa zwei Monaten wohnt Ben laut zahlreicher Medienberichte nicht mehr in dem gemeinsamen Haus mit J.Lo. Der "Batman"-Star sei in ein Mietobjekt in Brentwood gezogen. Diese Distanz könnte der Beziehung guttun, meint der Experte. "Es ist möglich, dass die Zeit der räumlichen Trennung den beiden geholfen hat, ihre Prioritäten neu zu setzen und sich auf das zu besinnen, was sie ursprünglich zusammengeführt hat", zeigt sich der Spezialist optimistisch. Er glaubt, Ben und Jennifer könnten sogar noch gestärkter aus der Krise herausgehen: "Dieser jüngste Rückschlag hat sie vielleicht nur in ihrer Überzeugung bestärkt, zusammen sein zu wollen."

Trotzdem äußert der Beziehungscoach seine Bedenken: "Ich kann nicht ausschließen, dass es sich bei dem Treffen nicht um ein letztes Gespräch zur Bestätigung der Scheidung handelte." Hat sich das einstige Hollywood-Traumpaar also nur noch einmal getroffen, um die Trennungsdetails zu besprechen? Dafür spricht: Nach dem besagten Zusammentreffen verließen Ben und J.Lo das Büro getrennt voneinander. Auf Schnappschüssen von TMZ zeigen sich beide Darsteller nach der Reunion zudem alles andere als glücklich: Das zerstrittene Paar wurde mit versteinerten Mienen fotografiert.

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez im Dezember 2023

Getty Images Jennifer Lopez und Ben Affleck im November 2023

