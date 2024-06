Zusammenarbeit? Herzogin Meghan trägt Kleidung von Beyoncé

Wie InStyle berichtet, hat eine aufmerksame TikTokerin Herzogin Meghan (42) in Kalifornien gesichtet. In dem Video ist die zweifache Mutter bei Dreharbeiten in Beverly Hills zu sehen – dabei trug sie einen schwarzen Trainingsanzug von Beyoncés (42) Sportklamottenmarke Ivy Park! Neugierige Fans vermuten nun, dass die Ehefrau von Prinz Harry (39) und die Musikerin gemeinsam an einem Projekt arbeiten. Der Clip zeigt Meghan gut gelaunt, während ihr Make-up angepasst wird und sie sich mit den anwesenden Mitarbeitern unterhält.

Die beiden Damen kennen sich seit Längerem und verstehen sich offenbar bestens. In der Netflix-Doku "Harry & Meghan" erinnert sich Meghan an einen besonderen Moment nach ihrem kontroversen Interview mit Oprah Winfrey (70). "Beyoncé hat mir geschrieben. Ich kann immer noch nicht glauben, dass sie weiß, wer ich bin", freute sich die einstige Suits-Darstellerin. Die Sängerin glaube, dass Meghan "auserwählt wurde, um den Fluch der Generationen zu brechen, der geheilt werden muss".

Meghan treibt derzeit ihre Karriere voran: Erst vor wenigen Wochen machte sie Werbung für Produkte ihres neuen Unternehmens American Riviera Orchard. So verschickte sie Gläser mit Erdbeermarmelade an diverse Influencer in Amerika. Einige veröffentlichten dann begeistert ein Foto des süßen Aufstrichs im Netz. Marketingexperte Ronn Torossian erklärte Meghans Vorgehen gegenüber Mirror: "Diese Methode macht Sinn, wenn man bedenkt, wer Meghan als Person ist und wie sie American Riviera Orchard als Marke angegangen ist. Sie hat sehr genau darauf geachtet, mit wem sie sich öffentlich in Verbindung bringt, also auf die Qualität der Influencer."

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz Harry, Herzogin Meghan, Beyoncé und Jay-Z bei der Premiere von "Der König der Löwen"

Anzeige Anzeige

Instagram / mrstracyrobbins Ein Marmeladenglas von Herzogin Meghans neuer Marke

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Glaubt ihr, Meghan arbeitet an einem Projekt mit Beyoncé? Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Nein, das bezweifle ich. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de