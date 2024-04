Herzogin Meghan nutzt Influencer-Marketing für Marmelade!

Herzogin Meghan (42) treibt ihr Business voran! Vor wenigen Wochen launchte die ehemalige Suits-Darstellerin ihre Marke American Riviera Orchard. Nun rührt die Ehefrau von Prinz Harry (39) die Werbetrommel für ihr neu gegründetes Unternehmen: Die US-Amerikanerin verschickte Gläser mit Erdbeermarmelade an diverse Influencer in den USA. Unter anderem teilte die Modedesignerin Tracy Robbins in ihrer Instagram-Story ein Bild des Konfitürenglases. Dabei sticht ein Detail ins Auge: Das Glas ist mit "17 von 50" beschriftet. Das könnte darauf hindeuten, dass Megan lediglich 50 Influencer in den Genuss von Meghans neuem Produkt kommen.

Der Marketingexperte Ronn Torossian ordnet im Gespräch mit Mirror die Werbestrategie der zweifachen Mutter ein: "Diese Methode macht Sinn, wenn man bedenkt, wer Meghan Markle als Person ist und wie sie American Riviera Orchard als Marke angegangen ist. Sie hat sehr genau darauf geachtet, mit wem sie sich öffentlich in Verbindung bringt, also auf die Qualität der Influencer." Falls die Produkte wirklich limitiert sind, könnte Megan des Weiteren versuchen, eine gewisse "Faszination" für ihre Marke zu kreieren.

Auch Harry feilt derzeit fleißig an seiner Karriere: Vor wenigen Tagen reiste er gemeinsam mit Meghan nach Florida, um an einem Benefiz-Polospiel teilzunehmen. Mit von der Partie war auch ein Kamerateam des Streaminganbieters Netflix, das einige Momente auf Kamera festhielt. Der Sohn von König Charles III. (75) arbeitet nämlich an einer Serie über Polosport.

Instagram / mrstracyrobbins Ein Marmeladenglas von Herzogin Meghans neuer Marke

Getty Images Prinz Harry spielt Polo

