Disst Anna-Carina Woitschack hier etwa Ex Stefan Mross?

Ist das etwa eine direkte Anspielung auf ihren Ex? 2020 gaben sich Anna-Carina Woitschack (31) und Stefan Mross (48) das Jawort. Bis zu ihrem Liebes-Aus 2022 standen die beiden Schlagerstars unter anderem für "Immer wieder sonntags" vor der Kamera. Nun besucht die Musikerin stattdessen wohl lieber die Konkurrenz. Am Sonntag ist Anna-Carina beim "ZDF Fernsehgarten" zu Gast – und teilt offenbar ganz schön gegen Stefans Show aus. "Ich muss ja sagen, dein Publikum ist erste Sahne. Die sind einfach so gut drauf. Der Hammer", schwärmt die Blondine in der Sendung und setzt noch einen drauf: "Das beste Publikum am Sonntagmorgen!"

Den Zuschauern ist dieser Seitenhieb nicht entgangen. "Noch ein böser Schuss gegen Stefan Mross und 'Immer wieder sonntags'" oder auch "Autsch, das war mehr als offensichtlich", teilen sie ihre Gedanken auf X mit. Einem weiteren User entgeht allerdings auch nicht Anna-Carinas Doppelmoral: "Vor ein paar Jahren fand 'Mein Schatz Anna-Carina' noch, dass das 'Immer wieder sonntags'-Publikum das beste Publikum der Welt ist."

Offiziell ist die Scheidung von Anna-Carina und Stefan noch nicht vollzogen. Erst Anfang Juni war ein Termin vor Gericht angesetzt – zu dem erschien die Sängerin aufgrund der Hochwasserlage in Deutschland allerdings nicht. Zu diesem Zeitpunkt konnte sich die Anwältin ihres Ex eine kleine Stichelei wohl nicht verkneifen, wie tz berichtete: "Wir sind trotzdem gekommen, es war absolut unbedenklich. Wir sind trockenen Fußes ins Gericht gelangt." Die Juristin glaubte unter anderem, dass Anna-Carina sich noch etwas länger an dem berühmten Nachnamen ihres Mandanten bereichern wolle.

ActionPress Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack im Oktober 2022 in Leipzig

Getty Images Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack

Glaubt ihr, dass Anna-Carina bewusst gegen Stefan geschossen hat? Ja, auf jeden Fall! Nein, ich glaube eher nicht. Ergebnis anzeigen



