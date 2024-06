Nach Bens Auszug: J.Lo mit ernster Miene in L.A. unterwegs

Es sieht nicht gut aus im Paradies. Seit Wochen halten sich nun schon hartnäckige Gerüchte, dass es in der Ehe von Jennifer Lopez (54) und Ben Affleck (51) heftig kriseln soll. Zuletzt wurde der Schauspieler sogar dabei gesichtet, wie er mit gepackten Sachen die gemeinsame Villa verließ. Nur wenige Tage später gibt es nun neue Bilder von der Sängerin. Auf den Paparazzi-Fotos, die Page Six vorliegen, ist J.Lo am Samstag gemeinsam mit ihrem Nachwuchs Emme in Los Angeles unterwegs. Dabei ziert ein ernster Ausdruck die Miene der "If You Had My Love"-Interpretin.

Ben soll seine Sachen laut People während der Abwesenheit seiner Ehefrau gepackt haben. Die befand sich zu diesem Zeitpunkt wohl auf Reisen in Europa. Nun soll der Filmproduzent in einem Mietobjekt in der Nähe des Hauses seiner Ex Jennifer Garner (52) und ihrer gemeinsamen Kinder hausen. "Ben wohnt weiterhin in dem Mietobjekt in Brentwood. Er ist jetzt seit etwa zwei Monaten dort", verriet ein Insider dem Magazin. Ben konzentriert sich dabei wohl voll und ganz auf seine Arbeit und seine Kids.

Ein Beziehungsexperte schätzte im Interview mit Daily Mail die Lage der zwei bereits ein – die räumliche Trennung könnte laut ihm sogar gute Auswirkungen haben. "Es ist möglich, dass die Zeit der räumlichen Trennung den beiden geholfen hat, ihre Prioritäten neu zu setzen und sich auf das zu besinnen, was sie ursprünglich zusammengeführt hat", erklärte er. Sollte also tatsächlich eine Krise hinter J.Lo und Bens Verhalten stecken, wäre ein Liebescomeback nicht ausgeschlossen: "Seid nicht überrascht, wenn es eine Wendung in dieser Geschichte gibt. Abstand kann oft Wunder für eine Beziehung bewirken, die unter ständiger öffentlicher Beobachtung steht."

Getty Images Jennifer Lopez im Mai 2024

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez im Dezember 2023

