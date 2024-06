Für Ben Affleck war Ehe mit Jennifer Lopez "ständig Drama"

Auch wenn weder Ben Affleck (51) noch Jennifer Lopez (54) bislang das Ende ihrer Ehe bestätigt haben, scheint das Liebes-Aus mittlerweile mehr als wahrscheinlich. Erst gestern räumte der Schauspieler seine Besitztümer aus der gemeinsamen Villa. Wie die Dinge zwischen ihm und der Sängerin seit ihrer Hochzeit im Jahr 2022 verlaufen sind, soll Ben sehr bedauern. "Jennifer war Bens Traumfrau", behauptet ein Insider laut OK! Magazine. Dennoch war die Ehe der zwei angeblich kein Zuckerschlecken: "Es war ständig ein Drama. Er ist traurig und deprimiert, dass es nicht geklappt hat, obwohl er weiß, dass es das Richtige ist, die Beziehung zu beenden."

Ein Grund für das Ende der Beziehung sollen die unterschiedlichen Lebensstile der beiden sein. Während J.Lo stets mit einer großen Entourage unterwegs ist, die sie stylt, filmt und sich um sie kümmert, soll Ben eher bodenständig sein. "Sie hat versucht, Ben klarzumachen, dass Jennifer Lopez zu sein, ein 24/7-Job ist. Sie ist ihre Marke, sie lebt und atmet sie, während Ben seine Arbeit vor der Tür lassen kann, wenn er sich dafür entscheidet", berichtet der Insider. Dennoch wolle sich die "Let's Get Loud"-Interpretin nicht den schwarzen Peter zuschieben lassen – für das Aus ihrer Ehe seien beide verantwortlich.

Erst vor einem Jahr hatten sich die zwei Hollywoodstars für umgerechnet 55 Millionen Euro eine gemeinsame Luxusvilla gekauft. Als diese dann plötzlich zum Verkauf stand, verhärteten sich die Gerüchte, die Ehe der beiden neige sich dem Ende zu. Seine eigene Bleibe suchte sich der "Gone Girl"-Star ebenfalls bereits. "Ben wohnt weiterhin in dem Mietobjekt in Brentwood. Er ist jetzt seit etwa zwei Monaten dort", bestätigt auch ein Insider laut People. Er fügt hinzu: "Es scheint ihm gut zu gehen. Er war jeden Tag in seinem Büro und scheint sich auf die Arbeit zu konzentrieren. Er verbringt auch Zeit mit seinen Kindern."

Getty Images Ben Affleck, Schauspieler

Getty Images Jennifer Lopez bei der Premiere von "Atlas" im Mai 2024

