"Nervtötend"? Das denkt Emma Watsons Bruder Alex über sie!

Geschwisterliebe oder Konkurrenzkampf? Darauf hat Emma Watsons (34) Bruder Alex im Interview mit E! News eine klare Antwort: "Sie, man segne sie, ist sehr konkurrenzfähig." Er verbrachte sein Leben – im Gegensatz zu Emma – größtenteils abseits des Rampenlichts. Dass die Aussage über seine berühmte Schwester jedoch keineswegs negativ gemeint ist, kristallisiert sich im weiteren Verlauf des Gesprächs deutlich heraus. "Das ist der klassische Große-Schwester-Kram, nicht wahr? Sie ist nervtötend gut in allem, was sie aufschnappt", scherzt Alex und fügt bewundernd hinzu: "Es kann alles Mögliche sein, sie eignet es sich an und wird dann sehr schnell sehr gut darin."

Emmas schnelle Auffassungsgabe sei ihm besonders bei ihrer gemeinsamen Arbeit im Familienunternehmen aufgefallen. Emma und Alex kreieren seit geraumer Zeit ihren eigenen Gin, für dessen Herstellung sie die Weinüberschüsse aus ihren familieneigenen Weinbergen nutzen. "Ich denke, sie ist bei allem, was sie tut, so fleißig und steckt so viel Sorgfalt und Überlegungen hinein", schwärmt Alex von der Harry Potter-Darstellerin und betont, wie spaßig und schön die Zusammenarbeit mit der eigenen Familie sei. So sehr er seine Bewunderung für Emmas Reife und ihre Erfahrung hervorhebt – ein kleines bisschen Geschwisterrivalität kann Alex sich wohl doch nicht ganz verkneifen: "So sehr es mir auch widerstrebt, das zuzugeben, sie gibt immer gute Ratschläge." Wo er schon dabei ist, Komplimente an seine große Schwester zu verteilen, legt Alex noch eine Schippe drauf, als er an Emmas Zeit während der "Harry Potter"-Dreharbeiten zurückdenkt. Schon in jungen Jahren sei er "sehr beeindruckt" vom Talent der "Little Women"-Darstellerin gewesen und habe sich gedacht: "Wow, das kann sie wirklich gut."

Im Alter von zehn Jahren stand Emma zum ersten Mal für die berühmte Filmreihe um Harry, Ron und Co. als Hermine Granger vor der Kamera. Aktuell liegt ihre Schauspielkarriere auf Eis. Vor über vier Jahren zog sich die "Die Schöne und das Biest"-Bekanntheit aus der Filmbranche zurück. In einem Interview mit der britischen Vogue verriet die 34-Jährige den Grund für ihre Schauspielpause: "Ich habe das Gefühl, meine eigene Stimme und meinen eigenen kreativen Freiraum zu haben und auf eine Art und Weise souverän zu sein, wie ich es vorher nicht hatte – mehr Autonomie."

Emma Watson im November 2015

Emma Watson bei der Weltpremiere von "Little Women" 2019

