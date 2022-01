Davon war Emma Watson (31) wohl sehr ergriffen! Zum Beginn des neuen Jahres war es so weit: Die große Harry Potter-Reunion stand an. Zum 20. Jubiläum der beliebten Filmreihe kamen die Darsteller wie Daniel Radcliffe (32) und Rupert Grint (33) zusammen, um in Erinnerungen zu schwelgen. Bei dem Wiedersehen wurde es trotz einer Foto-Panne ganz schön emotional. Besonders als Rupert nach all den Jahren liebevolle Worte an Emma richtete!

"Wir werden immer ein Teil voneinander sein. Ich liebe dich" – mit dieser kleinen Rede hatte Rupert seine enge Freundin während der Wiedervereinigung geherzt. Im Interview mit Vogue ließ die Schauspielerin die Situation noch einmal Revue passieren. "Das war der emotionalste Moment für mich. Wenn Rupert solche Dinge sagt, dann meint er sie wirklich. Ich war verblüfft, wie verletzlich und freundlich er sich dazu entschloss, so offen zu sein", verriet Emma. Der Ron-Weasley-Darsteller sei für sie wie ein großer Bruder, weswegen der TV-Berühmtheit seine Worte besonders nahegingen. Nach all den Jahren hat Emma sowohl mit Rupert, aber auch mit Daniel noch immer eine enge Bindung und steht mit beiden regelmäßig in Kontakt.

"Rupert hat mir erst am Mittwoch Bilder seiner Tochter geschickt, und da bin ich immer hin und weg. Daniel und ich versuchen im Allgemeinen, die Nerven des anderen zu beruhigen", erzählte die ehemalige Hermine-Granger-Darstellerin. Sie verriet zudem auch: Die drei haben keinen gemeinsamen Gruppenchat! Denn Daniel und Rupert seien nicht die größten Fans von Handys.

Anzeige

Getty Images Emma Watson bei SiriusXM in NYC im März 2017

Anzeige

Getty Images "Harry Potter"-Stars Emma Watson und Rupert Grint

Anzeige

Getty Images Rupert Grint bei der Premiere von "Servant"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de