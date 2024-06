Paul Mescal und Gracie Abrams genießen ein Date in London!

Paul Mescal (28) wird immer wieder mit verschiedenen berühmten Ladys in Verbindung gebracht. Nun scheint es jemanden Neues in seinem Leben zu geben. Fotos, die TMZ vorliegen, zeigen ihn in einem Lokal in London. Gemeinsam mit Gracie Abrams genießt er ein Abendessen im angesagten BRAT Restaurant. Auf den Bildern sieht man, wie sich die Sängerin und der "Aftersun"-Darsteller angeregt unterhalten und der Schauspieler die Wange seiner Gesprächspartnerin streichelt. Laut Augenzeugen habe sich das vermeintliche Paar im Laufe des Abends verschiedene Vorspeisen geteilt.

Während die Gerüchteküche um sein Liebesleben brodelt, verbringt Paul Zeit auf dem berühmten Musikfestival in Glastonbury. In der Instagram-Story seiner kleinen Schwester Nell Mescal zeigte sich der Weltstar in einem coolen Outfit über das Gelände spazierend. Neben einer sehr kurzen Sporthose trug der 28-Jährige ein graues T-Shirt, dessen Ärmel hochgekrempelt waren. Dazu kombinierte er ein weißes Halstuch, eine Cap und eine Umhängetasche. Mit von der Partie waren natürlich auch seine geliebten schwarzen Sneaker und ein Becher Bier.

Zuletzt wurde spekuliert, dass Paul und Natalie Portman (43) anbandeln würden. Die "Black Swan"-Darstellerin hatte sich Anfang März von Benjamin Millepied (47) scheiden lassen und war kurz darauf mit dem Iren gesehen worden. Allerdings stellte ein Insider gegenüber People im Nachhinein klar, dass die beiden nur befreundet wären. Die zwei Hollywoodstars kennen sich schon länger. Paul hatte 2022 in einem Musical mitgespielt, das von dem Ex-Mann der gebürtigen Israelin inszeniert worden war.

Anzeige Anzeige

Instagram / nellmescal Paul Mescal, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Getty Images Natalie Portman bei einem Event im Februar 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Glaubt ihr, zwischen Paul und Gracie läuft etwas? Ja. Sie wären ein supersüßes Paar! Nee. Ich denke, sie sind nur Freunde. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de