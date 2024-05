Läuft da etwa mehr zwischen Natalie Portman und Paul Mescal?

Was geht da nun bei Natalie Portman (42) und Paul Mescal (28)? Die Hollywood-Schauspieler brachten die Gerüchteküche nach einem gemeinsamen Ausflug ganz schön zum Brodeln. Die Star Wars-Darstellerin und der "All of Us Strangers"-Schauspieler wurden von Paparazzi bei einem Treffen im Norden Londons abgelichtet, bei dem die beiden ziemlich vertraut wirkten. Während des Treffens sollen sie dann immer wieder in schallendes Lachen ausgebrochen sein und konnten sich kaum das Grinsen verkneifen. Darüber hinaus fielen sie durch ihren Partnerlook auf: Beide trugen ein lockeres weißes Shirt. Doch das soll alles nichts bedeuten, wie jetzt eine Quelle gegenüber People berichtet. Der Insider versichert, dass die beiden nur Freunde seien!

Natalie und Paul sollen sich bei einem Interview mit kennengelernt haben. Damals hatten sich die beiden Schauspieler gegenseitig mit Fragen gelöchert und ließen es sich schon zu diesem Zeitpunkt nicht nehmen, ihre gegenseitige Bewunderung kundzutun. "Wenn mein jüngeres Ich wüsste, dass ich mit dir sprechen würde, würde ich mich viele, viele Male kneifen müssen", gab Paul verlegen im Variety-Interview zu. Seitdem hätten sie eine starke Verbindung zueinander aufgebaut.

Nach der Liebeskrise mit ihrem mittlerweile Ex-Mann Benjamin Millepied (46) scheint Natalie wohl erst einmal allein bleiben zu wollen. Im Sommer des vergangenen Jahres hatten sich die Schauspielerin und der Tänzer nach elf gemeinsamen Ehejahren getrennt. Der Grund für die Trennung sei eine Affäre von Benjamin gewesen. Seit März dieses Jahres sollen die beiden auch offiziell geschieden sein. Wie People berichtete, sei die Scheidung der einstigen Eheleute im Februar 2023 in Frankreich vollzogen worden.

ActionPress Natalie Portman bei einem Fußballspiel in Paris

Getty Images Benjamin Millepied und Natalie Portman, Oscars 2020

