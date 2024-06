Prinz Harry wird nicht über Gesundheit der Royals informiert

Prinz Harry (39) bekommt wohl keine Updates zum Gesundheitszustand von seinem Vater König Charles III. (75) und Prinzessin Kate (42). Das behauptet nun der königliche Autor Phil Dampier im Interview mit Fabulous. "Der König oder Prinz William (42) würden Harry auf keinen Fall Details über die Krebsbehandlung mitteilen", ist er sich sicher und ergänzt: "Sie trauen ihm einfach nicht und würden befürchten, dass alles, was sie ihm über Charles oder Catherine erzählen, an die Öffentlichkeit gelangt, entweder in der Presse oder in einem Podcast oder in den sozialen Medien."

Eine Chance auf eine zeitnahe Versöhnung sieht Phil nicht. "Wir alle wissen, wie schlecht die Beziehungen in den letzten Jahren geworden sind, und ich fürchte, es wird sehr lange dauern, bis es eine Chance auf eine Versöhnung gibt. Wenn Harry sich ausgeschlossen und ausgegrenzt fühlt, ist das seine eigene Schuld", betont der Autor und erklärt: "Harry mag untröstlich sein, nichts von seiner Familie zu hören, aber er hat sich das selbst zuzuschreiben."

Erst kürzlich hatte Ian Pelham gegenüber Fox News Digital betont, wie entschlossen die königliche Familie sei, Stillschweigen über Kates Zustand zu bewahren, um sicherzustellen, dass nichts an die Öffentlichkeit gelangt. "Die Realität ist, dass niemand wirklich weiß, wie es Kate geht. Es werden viele Gerüchte von denen gestreut, die ihre Karriere vorantreiben wollen. Aber in Wirklichkeit hat die königliche Familie jahrhundertelange Erfahrung in der Kunst, die Türen zur Welt zu verschließen", stellte der Adelsexperte klar.

