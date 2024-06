Die Royals bewahren Stillschweigen über Prinzessin Kate

Prinzessin Kate (42) überraschte alle mit ihrer kurzfristigen Teilnahme an der Militärparade Trooping the Colour vor rund zehn Tagen – es war ihr erster offizieller Auftritt seit der Bekanntgabe ihrer Krebsdiagnose. Abgesehen davon hält sich die Gattin von Prinz William (42) während ihrer Behandlung bedeckt – ebenso wie der Rest der Royal Family: Ian Pelham Turner verrät gegenüber Fox News Digital, dass die königliche Familie entschlossen sei, ihr "Stillschweigen" zu bewahren. "Die Realität ist, dass niemand wirklich weiß, wie es Kate geht", stellt der Adelsexperte klar und erklärt: "Es werden viele Gerüchte von denen gestreut, die ihre Karriere vorantreiben wollen. Aber in Wirklichkeit hat die königliche Familie jahrhundertelange Erfahrung in der Kunst, die Türen zur Welt zu verschließen."

Ein Grund für dieses Verhalten könnte sein, dass Kate eine ganz besondere Position im Königshaus innehat. "In den vergangenen Tagen wurde Kate von der Weltpresse als Kronjuwel der königlichen Familie bezeichnet", berichtet der Adelsexperte. Ian ist sich sicher: "Sie wird als die Nummer eins der Royals gesehen, die die Zukunft der Monarchie stabilisiert." Potenziell besorgniserregende Details zu ihrem Befinden könnten ihre Bewunderer stark verunsichern. Gleichermaßen könnte die ewige Geheimnistuerei aber auch weitere Spekulationen anheizen.

Um zu erfahren, wie es Kate tatsächlich geht, müssen die Fans wohl abwarten und hoffen, dass sie sich bald selbst öffentlich dazu äußert. Dennoch plaudert ein weiterer Palast-Insider Details zu der Genesung der dreifachen Mutter aus. "In diesen Tagen spielt Kate ein Wartespiel – sie hält sich strikt an die Anweisungen des Arztes und betet, dass künftige Tests zeigen werden, dass die Chemotherapie ihre Arbeit getan hat", mutmaßt Christopher Andersen laut dem Medium. Abwarten zu müssen, fällt ihr jedoch ganz und gar nicht leicht: "Es ist eine stressige, lähmende Zeit für Kate, die durch die Tatsache, dass die Welt mit ihr den Atem anhält, noch vergrößert wird."

Getty Images Die britischen Royals beim Trooping the Colour 2024

Getty Images Prinzessin Kate im Juni 2024

Denkt ihr, Kate wird ihr Schweigen bald brechen?



