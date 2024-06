Romantisch: Josh Lucas und Brianna Ruffalo sind verlobt!

Josh Lucas ist seit rund anderthalb Jahren mit seiner Freundin Brianna Ruffalo zusammen. Nun wagen sie den nächsten Schritt: Der Schauspieler und seine Liebste werden heiraten! Wie TMZ berichtet, stellte Josh die entscheidende Frage im gemeinsamen Sommerurlaub in Italien. Das Paar bereiste unter anderem Neapel und Positano. Der "Yellowstone"-Darsteller nutzte die romantische Stimmung vor Ort, um seiner Freundin schließlich beim romantischen Dinner inklusive Livemusik einen Ring an den Finger zu stecken.

Auch auf Instagram macht die Meteorologin die tolle Nachricht nun offiziell: In einem Clip sieht man Brianna, wie sie den Tränen nahe ihren Ring in die Kamera hält. Im Hintergrund stehen zwei ältere Herren, die für die beiden Verliebten Gitarre spielen. "Das war die einfachste und beste Frage, die ich je beantwortet habe. Also, auf die Ewigkeit mit meiner Liebe, meinem besten Freund ", kommentiert sie das emotionale Video. "Das sind die besten Nachrichten! Alles Gute an euch beide", freut sich ein Fan in den Kommentaren. Ein weiterer gratuliert: "Herzlichen Glückwunsch, ihr zwei Turteltauben!"

In der Vergangenheit hatte Josh bereits einmal den Schritt vor den Altar gewagt – von 2012 an war er mit Jessica Ciencin Henriquez verheiratet, die beiden bekamen kurz nach der Hochzeit sogar gemeinsamen Nachwuchs. Auch nach ihrem Ehe-Aus bandelten sie immer wieder miteinander an. Besonders glücklich soll die Zeit jedoch nicht gewesen sein: Jessica unterstellt ihrem Ex einen Seitensprung! "Wenn man ein Kind mit jemandem hat, möchte man ihm mehr vergeben, als man es normalerweise tun würde. Man glaubt, dass er besser ist, als er ist. Aber man muss schon ein wirklich beschissener Mensch sein, um seinen Partner zu betrügen", urteilte sie hart in ihrer Instagram-Story.

Anzeige Anzeige

Instagram / abc7briannaruffalo Josh Lucas' Verlobte Brianna Ruffalo zeigt ihren Ring

Anzeige Anzeige

Getty Images Josh Lucas, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr den Antrag von Josh? Total romantisch! Mir wäre das too much... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de