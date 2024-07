Darum verraten Laura Maria Rypa und Pietro Babynamen nicht

Laura Maria Rypa (28) und Pietro Lombardi (32) erwarten momentan ihren zweiten gemeinsamen Nachwuchs. Den Namen für ihr ungeborenes Baby haben die Influencerin und der Sänger bereits. Warum sie ihn aber trotzdem nicht mit der Öffentlichkeit teilen wollen, verrät Laura nun in ihrer Instagram-Story: "Wer weiß, ob es sich nicht noch im Kreißsaal ändern wird. Deshalb behalten wir den Namen erst mal für uns."

Für Laura ist das bereits die zweite Schwangerschaft. Sohnemann Leano erblickte Anfang 2023 das Licht der Welt. Bei Baby Nummer zwei merke die 28-Jährige einen deutlichen Unterschied. "Ich merke, dass ich in dieser Schwangerschaft bis jetzt weniger Beschwerden habe als in der Schwangerschaft mit Leano", erklärte sie vor wenigen Wochen im Netz. In der ersten Schwangerschaft hatte sie mit diversen Problemen zu kämpfen: "Da hatte ich gefühlt alles auf einmal – vorzeitige Wehen, Nierenstau, Gebärmutterhalsverkürzung."

Lange dürfte es nicht mehr dauern, bis Laura und Pietros zweiter gemeinsamer Sohn auf die Welt kommt. Kurz vor Leanos Geburt war der DSDS-Star noch vor seiner Liebsten auf die Knie gegangen und hatte ihr die Frage aller Fragen gestellt. Seitdem ist das Paar verlobt. Aus der Ehe mit Sarah Engels (31) bringt Pietro den gemeinsamen Sohn Alessio (9) mit in die Beziehung.

Anzeige Anzeige

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa im Mai 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi mit Leano und Alessio

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass Laura und Pietro den Babynamen bis zur Geburt geheim halten? Super, das erhöht die Spannung! Schade, ich bin neugierig. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de