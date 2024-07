Kommen Schönheitsoperationen für Christine Neubauer infrage?

Christine Neubauer (62) feierte vor wenigen Tagen Geburtstag. Auch wenn die Schauspielerin die 60er-Marke bereits geknackt hat, bereitet ihr das keinen Grund zur Sorge. Im Gegenteil: Christine steht zu sich und ihrem Alter, wie sie im Interview mit Bunte verrät: "Lachfalten gerne her, das ist das Leben." Daher seien Schönheitsoperationen für die "Die Landärztin"-Darstellerin ausgeschlossen. Sie schaffe es auch ohne Beauty-Eingriffe, sich jung und fit zu halten.

"Es geht um die richtige Balance aus Ernährung und Bewegung", erklärt sie weiter in dem Interview und gibt zu: "Ich muss mich aber selbst an die Nase fassen, weil bei mir in letzter Zeit die Bewegung zu kurz gekommen ist." Im Normalfall setze die 62-Jährige aber auf eine konkrete Übung: "Also nicht Standard-Tanz, sondern Übungen aus dem Jazz-Bereich. Da trainiert man mit Eigengewicht und durch die Dehnung verlängern sich die Muskeln – das finde ich toll."

Auch privat läuft es bei Christine mehr als gut. Seit 2011 geht sie mit José Campos durchs Leben. Dass es bei den Turteltauben auch nach so vielen Jahren Beziehung noch immer bestens läuft, habe einen besonderen Grund. "Also Geheimnisse gibt es nicht, aber auch eine Beziehung ist vor allen Dingen Respekt für den anderen", verriet Christine in einem vergangenen Interview mit Bunte. Für die Seriendarstellerin sei eine Beziehung auch mit Arbeit verbunden: "Also eine sehr feinfühlige Arbeit: den anderen Menschen zu erkennen und miteinander zu wachsen."

