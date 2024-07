Michelle Monballijn hat K.-o.-Tropfen ins Glas bekommen!

Michelle Monballijn gibt weitere Details zu der verhängnisvollen Nacht des Boxkampfes von Eric Sindermann (35) und Jörg Hansen preis. Wie die Blondine auf Instagram berichtete, habe sie bei dem Event plötzlich das Bewusstsein verloren und liege deshalb derzeit im Krankenhaus. Nun verrät sie in ihrer Story, was zu ihrem Kreislaufkollaps geführt hat: "K.-o.-Tropfen im Weinglas. Ich weiß jetzt, wie sich so was anfühlt." Aufgrund des Sturzes habe sie einige Schnitte auf der Nase davongetragen. "Ich hoffe, dass derjenige seine Quittung dafür bekommt. Ich hoffe, es bleibt nur bei dem Cut auf der Nase", fügt Michelle hinzu.

Bevor die Das Sommerhaus der Stars-Kandidatin die Gewissheit über den tatsächlichen Auslöser für die Bewusstlosigkeit bekam, hatte sie vermutet, dass der Schwächeanfall durch die Begegnung mit ihrem Ex Mike Cees ausgelöst worden war. Denn an dem besagten Abend soll es zu einer Interaktion zwischen der Blondine und ihrem ehemaligen Partner, mit dem sie sich in den vergangenen Monaten öffentlich gestritten hatte, gekommen sein: "Es war alles zu viel an dem Abend. Mike hat mich angesprochen und ich habe versucht, stark zu sein, aber mir wurde dann währenddessen schlecht und dann wollte ich raus."

Wie Mike gegenüber dem Berliner Kurier berichtete, habe diese Begegnung tatsächlich stattgefunden. Doch in seiner Schilderung lief die Interaktion zwischen ihm und seiner Ex etwas gelassener ab: "Ich bin gestern auf Michelle zugegangen, ich hatte ein bisschen das Gefühl, dass sie darauf gewartet hat. Ich hatte dann zwei Gespräche mit Michelle, bei dem ersten ist Flocke (25) wieder gleich dazwischen gegangen. Auch Delia [Mikes neue Partnerin] und Michelle hatten ein nettes Gespräch miteinander." Nach dem Gespräch hätte Michelle ihrem Verflossenen erklärt, dass sie sich nicht gut fühle und wurde kurz darauf vom Rettungswagen abgeholt.

Anzeige Anzeige

Instagram / michellemonballijn Michelle Monballijn im Februar 2022

Anzeige Anzeige

ActionPress Michelle Monballijn und Mike Cees, TV-Persönlichkeiten

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de