"Schwarz vor Augen": Michelle Monballijn ist im Krankenhaus

Beunruhigende Nachrichten von Michelle Monballijn. Die Ex-Partnerin von Mike Cees meldet sich nun aus dem Krankenhaus bei ihren Followern. "Hallo ihr Lieben, ich bin im Krankenhaus", berichtet sie in ihrer Instagram-Story. Demnach soll sie in der Nacht des Boxkampfs von Eric Sindermann (35) und Jörg Hansen plötzlich das Bewusstsein verloren haben: "Auf einmal wurde mir schwarz vor Augen und dann hat eine Frau wohl gesehen, wie ich durch eine Tür gefallen bin, die ich wohl noch aufmachen wollte, während ich gelaufen bin." Sie selbst könne sich daran jedoch nicht erinnern. Von dem Zwischenfall habe sie einige Schnitte auf der Nase davongetragen.

Zusätzliche Untersuchungen seien jedoch unauffällig gewesen, wie die Das Sommerhaus der Stars-Kandidatin weiterhin erklärt: "Das kann verschiedene Ursachen haben, das muss jetzt abgeklärt werden, im Moment sind zum Glück das EKG und das CT unauffällig. Es kann auch sein, dass das zu viel Stress war." Wie Michelle außerdem in ihrer Story schreibt, sei sie durch eine Begegnung mit ihrem Ex, mit dem sie sich seit Monaten öffentlich streitet, überfordert gewesen: "Es war alles zu viel an dem Abend. Mike hat mich angesprochen und ich habe versucht stark zu sein, aber mir wurde dann währenddessen schlecht und dann wollte ich raus." Flocke (25) habe sich um sie gekümmert und nach dem Vorfall in die Klinik begleitet.

Auch Mike bestätigt gegenüber dem Berliner Kurier, dass es eine Begegnung zwischen ihnen gegeben habe. "Ich bin gestern auf Michelle zugegangen, ich hatte ein bisschen das Gefühl, dass sie darauf gewartet hat. Ich hatte dann zwei Gespräche mit Michelle, bei dem ersten ist Flocke wieder gleich dazwischen gegangen. Auch Delia [Mikes neue Partnerin] und Michelle hatten ein nettes Gespräch miteinander", berichtet der Das große Promi-Büßen-Teilnehmer. Daraufhin habe seine Verflossene gesagt, dass es ihr nicht gut gehe. "Als der Rettungswagen kam, wurde sie gefragt, was sie gegessen und getrunken hat. Da meinte sie, sie habe nur eine Brezel gegessen", ergänzt Mike.

Michelle Monballijn und Mike Cees

Michelle Monballijn im Februar 2022

