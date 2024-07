Wegen Paparazzi: Britney Spears geht kaum noch nach draußen!

Ob Gerüchte, Dramen oder unvorteilhafte Schnappschüsse – Britney Spears (42) landet vermutlich häufiger in den Schlagzeilen, als es ihr lieb ist. Nun hat die Sängerin genug! In einer Story auf Instagram macht sie ihrem Ärger über die Darstellung ihrer Person durch unglückliche Paparazzi-Aufnahmen Luft. Die "Toxic"-Interpretin postet ein aktuelles Foto von sich, das sie nach ihrer Rückkehr aus ihrem Mexiko-Urlaub zeigt. Sie trägt darauf ein kurzes rosafarbenes Kleid, das ihre Cellulite auf ihrem Oberschenkel ungewollt in Szene setzt. Dazu schreibt Britney: "So lassen die Paparazzi meine Beine aussehen, wenn ich rausgehe – nicht sehr schön und ich gehe kaum noch nach draußen, weil ich weiß, was sie tun."

"Das ganze Thema ist peinlich, aber das ist genau das, was sie schon immer mit mir gemacht haben. Ähnlich wie das, was mein Vater immer getan hat, es ist erniedrigend!", wettert die Musikerin weiter und spielt dabei auf die schwere Zeit an, in der sie unter der Vormundschaft ihres Vaters Jamie Spears (71) stand. Britney wehrte sich bereits vergangene Woche gegen die unvorteilhaften Bilder. Sie teilte ein Video, in dem sie genau das Kleid trägt, in dem sie unfreiwillig von den Fotografen abgelichtet wurde. Darin posiert sie selbstbewusst und schreibt dazu: "In der Nacht davor haben die Fotografen das Foto von mir gemacht, wie ich zu meinem Auto gehe! Dasselbe Kleid und dasselbe Mädchen! Ich weiß, dass mein Körper nicht perfekt ist, aber ich weiß auch, dass ich keine Cellulite an den Beinen habe, so wie die Fotografen mich porträtieren!" Zudem betonte die "Circus"-Interpretin, dass sie sich durch solche Bilder gemobbt fühle und ihre psychische Gesundheit dadurch beeinträchtigt werde.

Ein Insider plauderte im Juni gegenüber OK! Magazine aus, dass es wohl aktuell finanziell nicht so gut um die 42-Jährige steht: "Britney ist im Moment zerbrechlich und braucht Hilfe. Sie kann alles aus ihrem Leben machen, dank der Arbeit, die sie hineingesteckt hat, und dem Ruhm, den sie seit ihren Teenagerjahren erlangt hat, aber der Weg, auf dem sie sich jetzt befindet, wird nur zu mehr Schmerz führen." Die Musikerin soll beispielsweise ein Vermögen für Shoppingtouren und luxuriöse Urlaube ausgeben. Die Quelle ist sich sicher, dass ihr bald das Geld ausgehen wird, wenn sie so weitermachen sollte.

Getty Images Britney Spears, Sängerin

Instagram / britneyspears Britney Spears, Sängerin

