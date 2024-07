Hinweise im Netz: Datet Phillip Mandla etwa Karina Bauer?

Bahnt sich da etwa eine neue Romanze zwischen den Reality-Sternchen Phillip Mandla und Karina Bauer an? Aktuell stellt sich der Saarbrücker in der fünften Staffel von Ex on the Beach seinen Verflossenen und sucht währenddessen nach einer neuen Dame an seiner Seite. Doch vielleicht hat er diese ja bereits gefunden. Eine aufmerksame Promiflash-Leserin bemerkte kuriose Parallelen zwischen Phillips und Karinas Instagram-Storys. Der einstige Make Love, Fake Love-Teilnehmer postet immer wieder Storys von seinem Sofa aus, wobei im Hintergrund eine Reihe von Bildern mit schwarzen Rahmen und dunklen Prints zu erkennen ist. Zu seiner linken Seite ist der silberne Standfuß einer Stehlampe sichtbar, die sich auch im Glas des Bilderrahmens spiegelt. Vor wenigen Wochen teilte Karina einen Clip, in dem ebenfalls eine solche Fotowand zu sehen ist. Auch die Position der Lampe deckt sich mit der in Phillips Storys.

Zudem fällt auf, dass auf dem gerahmten Druck, der ganz rechts an der Wand hängt, jeweils ein weißer Schriftzug am unteren Bildrand erkennbar ist. Auch das dunkle Sofa könnte ein Anhaltspunkt dafür sein, dass es sich um dasselbe Wohnzimmer handelt. Ob es sich hier nur um einen bizarren Zufall, einen Besuch unter Freunden oder um den Beginn einer neuen Lovestory handelt, ist unklar.

Bei "Ex on the Beach" schien Phillip zunächst mit Ryan Wöhrls Ex Sina anzubandeln. Doch kurz darauf fand der 28-Jährige bereits Gefallen an einer anderen Dame: Natali. Zusammen mit der Blondine entfernte er sich von der Gruppe, um ihr unbeobachtet näherzukommen. Phillip und Natali knutschten wild im Whirlpool miteinander herum, was Sina so gar nicht passte. Mittlerweile mussten sowohl Sina als auch Natali die Villa verlassen.

Anzeige Anzeige

Instagram / phillip_mandla Phillip Mandla, Realitystar

Anzeige Anzeige

Instagram / _carry_iwanowna_ Karina Bauer, Realitystar

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Denkt ihr, da läuft was zwischen Phillip und Karina? Ja, die Hinweise sind eindeutig! Nein, ich denke, das ist reiner Zufall. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de