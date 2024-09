Phillip Mandla und Ex Elli sind nun nicht mal mehr Freunde

Ein Liebes-Comeback feierten Phillip Mandla und Elli nach ihrer gemeinsamen Teilnahme bei Ex on the Beach nicht. Mehr als freundschaftliche Gefühle hatten die Reality-TV-Bekanntheiten nicht füreinander übrig. Doch wie es scheint, ist nun nicht einmal mehr das der Fall! Die Frage der "Blitzlichtgewitter"-Podcast-Moderatorin, ob die zwei noch miteinander befreundet sind, beantwortet Elli mit einem klaren "Nein". "Also, ich werde jetzt mal die Karten auf den Tisch legen: Phillip und ich, wir haben definitiv keinen Kontakt mehr", offenbart sie im Interview. Zudem berichtet die Beauty, dass sie "die eine oder andere Sache" über ihren Ex gehört habe, bei der sie sich nur dachte, dass er wohl zuletzt ziemlich "wild unterwegs" gewesen sei.

Während der Show hatten sich die beiden nach ihrer Trennung wieder angenähert. Nachdem das Ex-Paar zu Beginn von "Ex on the Beach" kaum ein vernünftiges Wort miteinander austauschen konnte, teilten sie sich später sogar wieder ein Bett und tauschten hin und wieder Küsse aus. All das sei auch echt gewesen, erklärt Elli, doch "letztendlich hat es nicht gereicht". Zu mehr als Hallo und Tschüss werde es zwischen den Verflossenen wohl zukünftig nicht mehr kommen.

Nach der finalen "Ex on the Beach"-Zeremonie hatten Elli und der einstige Temptation Island V.I.P.-Verführer die mexikanische Villa als Paar verlassen – zurück im wahren Leben wurde jedoch nichts aus ihnen. Ähnlich ging es für die ehemaligen Are You The One?-Turteltauben Juliette und Barkin aus. Das Ex-Paar verließ das Format gemeinsam, probierte es im Anschluss sogar noch einmal miteinander, doch die Beziehung scheiterte erneut. "Barkin und ich haben es tatsächlich noch mal miteinander versucht, aber wie man ihn kennt, er ist halt einfach eine laufende Red Flag", gab die brünette Beauty im "Blitzlichtgewitter"-Podcast-Interview zu verstehen.

Instagram / elissia.lp Elli, "Ex on the Beach"-Kandidatin

Instagram / juicyjuuly "Are You The One?"-Kandidatin Juliette

