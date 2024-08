Nacht mit Elli: Hat "Ex on the Beach"-Phillip Bauchkribbeln?

Bei Ex on the Beach taute die Beziehung zwischen Phillip Mandla und seiner Ex-Freundin Elli wieder auf. Nachdem sie zu Beginn kaum ein Wort austauschen konnten, stehen sie sich mittlerweile voller liebevoller Unterstützung zur Seite. Zuletzt verbrachte das Ex-Paar sogar eine Nacht zusammen in einem Bett. Ließ das möglicherweise wieder die Schmetterlinge im Bauch flattern? Ganz so weit ging es bei Phillip nicht, wie er Promiflash verrät, doch genossen hat er die gemeinsame Nacht dennoch: "Es hat sich sehr schön und vertraut angefühlt, ich hatte eher Flashbacks bekommen. Es war auf jeden Fall ein schöner Moment und ich kann euch sagen, ich habe neben ihr wie ein Baby geschlafen!"

Ein Comeback mit Elli scheint Phillip noch nicht ganz ausgeschlossen zu haben. Vor wenigen Wochen hatte der gelernte Bürokaufmann seine Verflossene vor einem "Ex on the Beach"-Exit bewahrt. Er musste sich entscheiden, ob Elli oder Mitstreiterin Steffi (27) die Show verlassen muss. Obwohl Steffi sein "Hafen" in der Villa gewesen sei, entschied er sich letztendlich dafür, dass sie die Koffer packen muss. "Ich will herausfinden, in welche Richtung das geht mit Elli", begründete der Sonnyboy seine Entscheidung damals.

Die Entscheidung, der Are You The One?-Bekanntheit den Laufpass zu geben, fiel dem ehemaligen Temptation Island-Verführer alles andere als leicht. Doch bereut habe er seine Wahl bis heute nicht, wie er nach der Ausstrahlung in einer Fragerunde auf Instagram erklärte. "Nee, bereut habe ich die Entscheidung nicht. Mir tat es nur unfassbar leid für Steffi", gab er ehrlich zu.

Anzeige Anzeige

RTL Elissia La lacona Pinilla, Kandidatin von "Ex on the Beach" 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / stefxniex "Ex on the Beach"-Teilnehmerin Steffi

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Glaubt ihr, bei Phillip und Elli kommt es noch zu einem Comeback? Nee, ich glaube nicht. Ja, ich wünsche es mir. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de