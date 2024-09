"Ex on the Beach"-Elli und Phillip sind dankbar füreinander

Nach rund drei Monaten geht die Zeit bei Ex on the Beach zu Ende. Für Elli und Phillip bedeutete die Reise jede Menge Höhen und Tiefen, aber vor allem Versöhnung und Zusammenhalt. Nachdem das Ex-Paar zu Beginn kaum ein nettes Wort füreinander übrig hatte, kamen sie sich zuletzt immer näher und verbrachten einige schöne Stunden miteinander. Zum Abschied lassen die zwei noch einmal die schönsten Erinnerungen an ihre gemeinsame Zeit Revue passieren. Und es wird noch romantischer: In eigens verfassten Briefen danken sie sich mit rührenden Worten für ihre Zuneigung und ihr Vertrauen ineinander und geben zu, dass sie immer einen Platz im Herzen des anderen haben werden.

"Ich glaube, ich hatte mit keiner Frau so eine witzige Connection wie mit Elli. Ich würde sie nie ändern wollen. Elli wird von mir immer hundert Prozent Rückendeckung haben. Da soll eine Bombe einschlagen und ich stehe hinter Elli", stellt der ehemalige Temptation Island V.I.P.-Verführer abschließend klar. Nachdem vor lauter Rührung das eine oder andere Tränchen geflossen ist, schenken sie sich eine herzliche Umarmung und einen Bussi auf den Mund.

Letztendlich verlassen Elli und Phillip "Ex on the Beach" sogar als Paar. Das Terror-Tablet verbuchte das Verhalten der beiden als Zeichen für ihre Liebe zueinander und entschied während der Ex-Zeremonie, dass sie ihrer Beziehung noch einmal eine Chance geben sollen: "Mächtiger als eure Liebe ist nur das Terror-Tablet. Deshalb habt ihr keine Wahl und verlasst die Villa als Paar." Neben ihnen feierten auch noch Juliette und Barkin sowie Eric und Aline ein Liebes-Comeback. Auch Edda durfte sich über einen neuen Mann an ihrer Seite freuen – die Are You The One?-Bekanntheit verlässt das Format zwar nicht mit einem Ex, dafür aber mit ihrem Mitstreiter Christian.

Instagram / phillip_mandla Phillip Mandla, Realitystar

Instagram / barkin_cmrt Juliette und Barkin, "Are You The One?"-Kandidaten

