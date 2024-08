Bereut Phillip Mandla seine "Ex on the Beach"-Entscheidung?

In der aktuellen Folge von Ex on the Beach stand Phillip Mandla vor einer schwierigen Entscheidung: Gibt er der Liebe zu seiner Ex Elli eine zweite Chance oder intensiviert er lieber den Flirt mit Steffi (27)? Letztendlich gab er der Are You The One?-Bekanntheit den Laufpass und sicherte seiner Verflossenen so den Verbleib in der Show. Auf Instagram stellt sich Phillip nun den Fragen seiner Fans – vor allem scheint die Followerschaft des Reality-TV-Star brennend zu interessieren, ob er sich im Nachhinein lieber anders entschieden hätte. Doch der einstige Temptation Island-Verführer steht offenbar weiterhin hinter seinem Entschluss: "Nee, bereut habe ich die Entscheidung nicht. Mir tat es nur unfassbar leid für Steffi."

Nachdem er sich für Steffis Exit entschieden hatte, nahm sie das zwar gelassen hin, jedoch gab sie im Interviewbereich dann ihre wahre Enttäuschung zu. Das jetzt im Nachhinein zu sehen, verwundert Phillip offenbar ziemlich, denn er beteuert im Netz: "Ich wusste nie, dass Steffi doch mehr in der Sache drinsteckt. Sie hat mir immer nur das Gefühl gegeben, dass wir cool sind und nur Spaß haben. Aber ich habe nie das Gefühl gehabt, dass sie das Interesse hat, mich ernster kennenzulernen."

Wie Phillip weiter ausführt, habe gerade die Beauty ihn noch kurz vor seiner Exit-Entscheidung gerettet und seinen Verbleib in der Villa entschieden, als die Wahl bei ihr lag. "Ich sage mal zu 100 Prozent, Phillip geht nicht, weil er seit drei Tagen neben mir schläft und wir uns immer mal wieder nahekommen", begründete Steffi die Entscheidung, den TV-Casanova nicht aus der Sendung zu kicken.

RTL Elissia La lacona Pinilla, Kandidatin von "Ex on the Beach" 2024

Instagram / stefxniex "Ex on the Beach"-Teilnehmerin Steffi

