Sind Elli und Phillip nach "Ex on the Beach" noch ein Paar?

Elli und Phillip haben Ex on the Beach nach der Ex-Zeremonie als Paar verlassen. Mittlerweile führen die zwei Realitystars jedoch keine Beziehung mehr, wie sie beim "Ex on the Beach Nachspiel" auf YouTube offenbaren. "Wir haben es auch versucht, aber aus Phillip und mir ist nichts geworden", erklärt die Beauty. Das kann ihr Ex-Freund nur bestätigen. Dennoch scheint Phillip recht zufrieden mit der aktuellen Situation zu sein, denn er fügt hinzu: "Wir sind beide Single, haben aber gut zueinander gefunden. Ich glaube, das ist auch schon viel wert. Bevor wir irgendwas erzwingen, was keinen Sinn macht, bleiben wir lieber im Coolen miteinander und harmonieren auf dieser Basis."

Ein interessierter Zuschauer möchte wissen, ob das Ex-Paar etwas anders oder besser hätte machen können, damit eine ernsthafte Liebesbeziehung zwischen ihnen möglich gewesen wäre. Die beiden sind sich aber anscheinend sicher, dass sie ihr Bestes gegeben haben und es wohl einfach nicht sein soll. Elli klärt auf, dass sie nach der Show zwar wieder eine gesunde Basis geschaffen hätten, doch letztendlich haben die Gefühle nicht mitgespielt. "Ja, ich glaube, da ist [...] einfach auch zu viel passiert", gibt der einstige Temptation Island V.I.P.-Verführer zu verstehen und betont noch einmal: "Und das hat sich angefühlt, als wäre es auf Krampf [...] und bevor wir was erzwingen, bleiben wir lieber auf dem Level und sind Bros."

Zu Beginn von "Ex on the Beach" konnte das Ex-Paar kaum ein Wort miteinander austauschen, ohne in eine aussichtslose Diskussion zu verfallen. Zum Ende der Show sah das wieder ganz anders aus. Ähnlich erging es auch anderen Show-Kandidaten, wie beispielsweise Juliette und Barkin sowie Aline und Eric – und auch diese beiden Ex-Couples verließen die mexikanische Villa nach der Show wiedervereint. Wie es für deren Beziehungen nach der Show ausging, ist bisher noch unklar: Von ihnen war beim Nachspiel nämlich niemand anwesend, um über den aktuellen Beziehungsstatus aufzuklären.

